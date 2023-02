KVK Tienen geeft 1-3-voorsprong uit handen bij Thes Sport en ziet Bart Vanhoudt vertrekken als sportief manager: “Meer inzetten op doorstroming van eigen jeugd”

voetbal eerste nationaleKVK Tienen leek gisterenavond lange tijd af te stevenen op een knappe uitzege op het veld van Thes Sport. Maar bij een 1-3-achterstand trok de thuisploeg ineens alle registers open, om uiteindelijk in de slotminuut langszij te komen op stilstaande fase. In de marge raakte bekend dat Bart Vanhoudt (ex-Thes) na dit seizoen stopt als sportief manager bij de Suikerclub.

Eerst over de match, die dus uitmondde in een zure puntendeling. “Als je 1-3 voor staat op verplaatsing moet je die zege in principe altijd over de streep kunnen trekken”, weet coach Hias. “En zo’n late gelijkmaker maakt de ontgoocheling nog net dat tikkeltje groter. Op de momenten dat we echt onder druk kwamen te staan, misten we de maturiteit die nodig is om de drie punten op zak te steken. De afwezigheid van kapitein Meeus wil ik daarbij niet als excuus inroepen, dat zou net iets te makkelijk zijn.”

“Feit is dat we in dat laatste halfuur geen antwoord meer vonden op de offensieve keuzes die ze bij Thes hebben gemaakt. We zijn toen achteruit gekropen en gaven zo de match uit handen. Maar ere wie ere toekomt, die corner in de laatste minuut was bijvoorbeeld heel goed aangesneden. Op zich geen verrassing, want ze hadden de voorbije weken wel vaker gescoord op stilstaande fases. Zuur voor ons natuurlijk, want we wilden echt wel graag nog eens de volle buit pakken.”

Vertrek Vanhoudt

En dan het toch wel verrassende nieuws dat de wegen van Bart Vanhoudt en Tienen zullen scheiden, nieuws dat ondertussen bevestigd werd door beide partijen. “Het klopt dat ik recent beslist heb om te stoppen als technisch en sportief manager, al is het normaal wel de bedoeling dat ik het seizoen uitdoe”, klinkt het bij Vanhoudt. “Over de reden wil ik niet te veel uitweiden, alleen dat zulke zaken nu eenmaal gebeuren in het voetbal na een periode van ettelijke jaren samenwerken. In het geval van Tienen zijn het drie fijne jaren geweest waar ik met de nodige voldoening op terugkijk. De coronaperiode is moeilijk geweest, maar met de komst van Wouter Hias als hoofdcoach is die stabiliteit er eindelijk gekomen. Hij is één van de beste trainers waarmee ik al samengewerkt heb, iemand die het zeker ook hogerop kan waarmaken. Zelf ben ik momenteel aan het uitkijken naar een nieuwe club.”

Verschil in toekomstvisie

Bij KVK spreken ze van een verschil in toekomstvisie dat de basis vormde voor het nakende vertrek. “We zijn Bart dankbaar voor het werk van de afgelopen jaren, want de goede kern waar we nu over beschikken en die stabiliteit is er ook mede dankzij hem gekomen", laat jeugdvoorzitter Peter Denruyter weten. “We blijven ambitieus vooruitkijken op het niveau van eerste nationale, maar in het nieuwe sportieve plan zal het accent toch meer op de doorstroming van de eigen jeugd komen te liggen. Van een revolutie zal evenwel geen sprake zijn, eerder van een normale evolutie die in het hedendaagse voetbal al een tijdje aan de gang is.”

“Iemand die deze toekomstvisie mee zal implementeren binnen onze sportieve cel is Johan Froment, sowieso een bekend figuur in het Tiense voetbal. Met zijn jarenlange ervaring als scout-analist bij de voetbalbond is hij daar de geknipte man voor, al is ook de input van Bart uiteraard welkom bij het samenstellen van de kern voor volgend seizoen.”

Lees ook: meer voetbal in 1N