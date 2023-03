KVK Ninove vraagt geen licentie aan en kiest voor tweede nationale: “Ik hoop wel dat we ons sportief redden”

voetbal derde provinciale D Wedstrijd tussen SK Waanrode en SC Out-Hoegaarden B stopgezet nadat thuisspe­ler in elkaar zakt: “Zijn toestand is stabiel”

In derde provinciale D was er zondagmiddag flink wat opschudding in de partij tussen SK Waanrode en SC Out-Hoegaarden B. Na amper vijf minuten spelen, zakte een 22-jarige thuisspeler plots in elkaar. Hij werd met de ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis van Diest, waar zijn toestand uiteindelijk toch stabiel bleek te zijn.