KVK Ninove toont zich evenknie van leider Patro Eisden, maar blijft opnieuw met lege handen achter

Voetbal eerste nationaleEen meer dan verdienstelijk spelend KVK Ninove is er niet in geslaagd om voor eigen volk leider Patro Eisden punten te ontfutselen. De in degradatienood verkerende promovendus toonde zich de evenknie van de troepen van coach Stijn Stijnen, maar efficiëntie maakte opnieuw het verschil. Met nu matchen tegen Mandel en Hoogstraten komen de wedstrijden van de waarheid eraan voor de groenhemden.

Nog geen Oli Romero in de Ninoofse selectie, ook al werden de plooien met de spits vorige week glad gestreken. Wel was er meteen in de basis een plek voor nieuwkomer Hassan Özkan die na veel blessureleed eindelijk speeklaar geraakte en een uur mocht opdraven. De jonge Yarno Jacobs behield zijn basisplaats na zijn goede prestatie van vorige week.

De eerste tien minuten was het wat zoeken voor Ninove, maar stelselmatig werden de jongens van coach Haydock de evenknie van de zo goed als onaantastbare Limburgers. “In Maasmechelen werden we in de heenmatch volledig overklast, maar dit was zondagnamiddag allesbehalve het geval. Op voorzet van Bael viel de 1-0 via Straetman net niet en aan de overkant was de eerste kans wel raak. En dan moet je weer gaan achtervolgen. Leuk is anders natuurlijk, maar we hebben het lang niet slecht gedaan”, blikte Marco Hertveldt terug.

Na de Limburgse voorsprong kreeg Ninove nog kansen op de gelijkmaker, maar scoren lukte niet. In de slotminuut kregen de groenhemden dan helemaal het deksel op de neus. “Maar die 0-2 viel op een eigenaardige manier. Na een corner in ons voordeel bleef de bal wat hangen en pakte hun doelman het leer achter de doellijn. Terwijl we een hoekschop hadden moeten krijgen, werd de tegenaanval opgezet en slikten we de dubbelde achterstand”, aldus Hertveldt.

Belangrijke duels

Door het verlies deed Ninove opnieuw een slechte zaak en zakt de ploeg naar een voorlaatste plaats in het klassement. Rupel Boom pakte immers een punt en Hoogstraten zelfs de volle drie punten. De komende twee weken worden de matchen van de waarheid met volgende week de verplaatsing naar rode lantaarn Mandel en de week nadien een thuismatch tegen Hoogstraten. “Nu mag je gerust van ‘moeten’ spreken. In die duels pakken we best een zes op zes”, beseft ook Hertveldt.

Ninove: Van Den Noortgaete, Djoum (49‘ Deryck), Polizzi F., Jacobs, Hertveldt (74‘ Ntambue), Grancea, Straetman, Geenens, Ozkan (Polizzi L.), De Backer, Bael.

Patro Eisden: Belin, Kis, Corstjens, Dijkhuizen, Bounou (65’ Bentayeb) - Mehanovic (87’ Verburgh), Renson, Gueroui, Valcke (60’ Ferber), Pietermaat, Bamona.

Doelpunten: 15‘ Mehanovic (0-1), 90‘ Bamona (0-2).

Geel: Jacobs.

