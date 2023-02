KVK Ninove sluit Oli Romero opnieuw in de armen: “Goed gesprek gehad”

voetbal eerste nationaleDe rust lijkt weergekeerd op De Kloppers. Nadat vorige week uitlekte dat voormalig topschutter Oli Romero na een interne discussie met coach Alan Haydock met de B-ploeg moest aantreden, lijken de plooien ondertussen weer gladgestreken te zijn. Romero sluit donderdagavond opnieuw bij de A-kern aan. Of hij komend weekend aantreedt met de B-ploeg dan wel wordt geselecteerd voor de topper tegen leider Patro Eisden is nog onduidelijk.

Na de transfer van doelman Van Attenhoven naar de Franse tweedeklasser Valenciennes leek het erop dat Oli Romero ook andere oorden zou opzoeken. Na zijn verwijzing naar de B-ploeg zat de goaltjesdief op deadline day rond de tafel met tweedenationaler Eendracht Aalst. Een mogelijke ruil van Mbaye werd al snel van tafel geveegd en ook beide partijen kwamen niet tot een akkoord.

Ondertussen heeft het er alle schijn van dat Ninove zijn goaltjesdief opnieuw in de armen heeft gesloten en de ploeg zich in alle rust kan voorbereiden op de match van zondag tegen de ongenaakbare Limburgse leider Patro Eisden. In de heenmatch zagen de Ninovieters alvast sterretjes tegen de ambitieuze Limburgers van coach Stijn Stijnen. Zo haalden ze onder meer tijdens de wintermercato nog Brugge-speler Keano Vanrafelghem binnen.

Bij Ninove werden geen nieuwe gezichten meer gehaald. De club had eerder al aangegeven dat na de komst van de inmiddels langdurig geblesseerde Hasan Özkan er niemand meer zou aangetrokken worden en men sterk geloofde in de huidige kern om het behoud in eerste nationale te verzekeren.

Die huidige kern kan dus opnieuw rekenen op Oli Romero. De Aalsterse leraar en meervoudig topschutter wil zelf liever niet al te veel kwijt over de voorbije periode. “Ik had een goed gesprek met trainer Haydock en we hebben uitgepraat wat er gebeurd was. Bepaalde zaken zijn daarbij verkeerd begrepen. Donderdagavond sluit ik opnieuw aan op training”, aldus Romero.

Gesloten loketten

Uitzonderlijk wordt de thuiswedstrijd tegen Patro Eisden op zondag om 15 uur afgewerkt en dus niet op zaterdagavond. Er werd een combiregeling opgelegd aan de bezoekende supporters waardoor de loketten zondag gesloten zullen blijven. Tickets kunnen online gekocht worden.

Lees ook: meer voetbal in 1N