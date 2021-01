KVK Ninove neemt Panters Okegem over: “Levenswerk Willy De Boitselier na vijftig jaar voorzitterschap niet verloren laten gaan”

Nadat deze week uitlekte dat Sparta Okegem besliste ermee op te houden, knoopte KVK Ninove meteen de gesprekken aan en kwam er al snel een oplossing uit de bus. Beide partijen zien alleen maar voordelen in de overname van de derdeprovincialer. De club uit de Ninoofse deelgemeente is een stuk folklore, dat nu gered is. “Al zijn we er nog niet uit of er volgend seizoen zal gespeeld worden op het complex Guldenboom in Okegem dan wel op De Kloppers. Feit is dat we hiermee onze beloften de kans geven om nog meer maturiteit te kweken en zo de kloof met het A-elftal sneller hopen te dichten.”