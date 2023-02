KVK Ninove moet met zware pandoering en degradatiezorgen de caranavalsnacht in: “Onzekerheid trekt zich door op het veld”

De verre reis naar Luik is voor Ninove geen plezieruitstap geworden. Er was amper een kwartier genieten bij voor de groenhemden vooraleer het Luikse geweld losbarstte. Vanop de rand van de zestienmeter opende Mouhli de score voor de Luikenaars en amper twee minuten later knalde oude bekende Perbet vanop de stip zijn zeshonderdste goal ooit voorbij Van Den Noortgaete. Ninove hing meteen tegen de touwen. Nog voor het halfuur gooiden opnieuw Perbet en Bruggeman nog meer zout in de Ninoofse wonde.

Na de pauze nam de thuisploeg wat gas terug en kon Ninove meer uit de omknelling geraken. Hij was wachten tot de laatste tien minuten tot de ingevallen Cavelier en Panepinto de zware 6-0-cijfers op het bord zetten. De ingevallen Nzembele was toen al met rood van het veld. “Een zware nederlaag, maar wel eentje die ik kan relativeren”, reageerde coach Haydock. “Sinds het plotse overlijden van onze voorzitter twee weken geleden heerst er onzekerheid over de toekomst van de club. Het bestuur werkt hard om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen bieden. Maar die onzekerheid zit natuurlijk wel in de hoofden van mijn spelers en trekt zich door op de grasmat. Het is wel de bedoeling dat we op korte tijd duidelijkheid krijgen op welk niveau deze club verder kan strijden.”

De Ninoofse coach gaf toe dat zijn ploeg op Luik de wet van de sterkste moest ondergaan. “Ze hebben meer kwaliteit dan wij. Amper een kwartier konden we standhouden, maar dan gaven we de doelpunten veel te makkelijk weg. Hoe moeilijk het ook voor mijn jongens momenteel is, ik had wel meer strijd verwacht. Het is nu onze taak om als technisch staf de spelers te blijven motiveren. Want naast onzekerheid is er ook nog de eer en de fierheid. Makkelijk is de situatie momenteel niet, maar toch zullen we er alles aan doen om te blijven strijden”, aldus Haydock.

Onzekere toekomst

Na het plotse overlijden van voorzitter Patrick De Doncker staat het Ninoofse clubbestuur voor de zware uitdaging om op korte termijn oplossingen te vinden. Vele spelers willen immers duidelijkheid over hun toekomst en over het verderzetten van hun huidige contract. De andere sterke man, Gunther Van Der Perren, gaf eerder al te kennen dat de club de tering naar de nering zal moeten zetten na het wegvallen van de financiële inbreng van De Doncker. De vraag is dan ook of Ninove zich op het huidige niveau wel wil handhaven. In de wandelgangen wordt alvast gefluisterd dat Van Der Perren ook de nieuwe voorzitter zal worden.

RFC Luik – KVK Ninove 6-0

RFC Luik: Lejoly, Bustin, Lambot, Reuten, Bruggeman (62’ Prud’homme), Mouhli (62’ Mputu), Mouchamps (46’ Cavelier), Merlen (46’ Loemba), Nyssen, Perbet (72’ Panepinto), D’Ostilio.

KVK Ninove: Van Den Noortgaete, Djoum, Ozkan (46’ Ntambue), Jacobs (30’ Nzembele), Hertveldt, Romero, Polizzi L., Geenens, De Backer, Tshimanga (73’ Grancea), Bael.

Doelpunten: 15’ Mouhli (1-0), 18’ en 24’ Perbet (2-0, pen., 3-0), 34’ Bruggeman (4-0), 82’ Cavelier (5-0), ’84 Panepinto (6-0).

Geel: Djoum, Özkan, Cavelier,

Rood: 76’ Nzembele (2 x geel)