KVK Ninove in diepe rouw na plots overlijden van voorzitter Patrick De Doncker: “Bijzonder groot verlies”

Voetbal eerste nationaleKVK Ninove is in diepe rouw. Voorzitter Patrick De Doncker is vanochtend in zijn slaap plots overleden op amper 59-jarige leeftijd. Zowel de technische staf als de spelers reageren bijzonder aangedaan op het plotse heengaan van hun voorzitter. De Doncker was niet alleen voorzitter op De Kloppers, maar ook één van de belangrijke geldschieters. De impact van zijn plotse dood op de sportieve toekomst van de club is momenteel nog onduidelijk.

Nadat hij eerst voorzitter was bij de toenmalige nationaler Hekelgem bracht De Doncker nadien Dender naar eerste klasse. Hij kende er een glorieperiode. Die lijn trok hij verder op De Kloppers waar hij met zijn KVK Ninove in een mum van tijd van eerste provinciale naar eerste nationale opklom. “Toen ik het nieuws via een berichtje vernam, wou ik het eerst niet geloven”, reageert een zwaar aangedaan Ninoofse coach Alan Haydock. “Pas na een telefoontje met mijn assistent Dave Van Waes drong het echt tot me door. Mijn eerste gedachte gaat uit naar de familie van Patrick. Voetbal is nu heel even bijzaak.”

Haydock leerde De Doncker goed 3,5 jaar geleden kennen toen hij als coach werd aangesteld bij Ninove. Hij zal hem eeuwig blijven herinneren als een warme en innemende man. “Ook al kenden we elkaar nog maar enkele jaren, het lijkt alsof ik hem als gans mijn leven kende. We waren heel close en hadden een goede band uitgebouwd. Ik kan echt geen slecht woord over Patrick vertellen en ook met de spelers had hij een heel nauwe band. Zaterdag na onze winst op Mandel sprak ik hem een laatste keer. Hij was gelukkig, maar hij gaf ook aan dat hij moe was. Ik stond er niet meteen bij stil, want als zakenman en voorzitter had hij een bijzonder druk leven. Die vermoeidheid was mogelijk een signaal. Misschien was het op voor Patrick, al zullen we dat nooit weten”, gaat Haydock verder.

Eerbetoon

Vanavond komt Haydock met zijn spelers samen en zal het plotse overlijden van de voorzitter in groep alle aandacht krijgen. “Voor aanvang van de belangrijke match op Mandel vorige week heb ik mijn jongens nog verteld hoe relatief voetbal is. Die woorden waren haast profestisch en krijgen nu nog veel meer betekenis. De match van zaterdag tegen Hoogstraten krijgt met dit overlijden plots een andere dimensie. We gaan er alles aan doen om een mooi eerbetoon aan onze voorzitter te geven door te winnen. Daar zou hij enorm fier op geweest zijn”, aldus Haydock.

Sportieve toekomst

Samen met Gunter Van Der Perren haalde De Doncker KVK Ninove goed vier jaar geleden uit het moeras van provinciale. In die vier jaar speelde de club ook vier keer kampioen. Ook Van Der Perren reageert bijzonder aangedaan op het overlijden van zijn “compagnon de route”. “We hebben deze club uit het slop gehaald en er hier iets moois neergezet. Patrick was de laatste dagen inderdaad wat vermoeid, maar klonk ook heel strijdvaardig. Hij geloofde heel sterk in de redding van zijn ploeg in eerste nationale. En ja, met zijn bedrijf was Patrick ook een belangrijke geldschieter voor de club. Op dat vlak zal de tering naar de nering moeten gezet worden, al kan ik hierop nog niet vooruit lopen. Het familiale aspect primeert nu, maar op sportief vlak zitten we in een beslissende fase van de competitie en waren we met ons tweetjes volop bezig met de toekomst van de club. Mogelijk zal ik nu samen met Reginald Vertonghen wat mee de koers moeten bepalen. Het overvalt me allemaal wat. Wie verwacht dit nu van iemand van 59 jaar?”, aldus Van Der Perren.