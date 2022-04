KVK Avelgem B wil vrijdag aanvoerder en topschutter Geoffrey Maroy massaal uitzwaaien: “Afscheid van prachtige clubspeler”

De wedstrijd tegen Aarsele was oorspronkelijk half januari voorzien, maar werd toen uitgesteld wegens corona en verplaatst naar een vrij weekend. De wedstrijd is bovendien een belangrijke partij in de strijd om de eindronde. Beide ploegen tellen 17 punten en delen de eerste plaats. “Bij winst zou de tweede periodetitel heel nabij kunnen zijn”, aldus de coach. “Het zal wellicht met het doelsaldo beslist worden. Het eindverdict weten we wellicht pas volgende week woensdag, want dan speelt concurrent Stasegem tegen Vijve. De horde die we moeten nemen, is ook niet van de poes. Aarsele is de ploeg in vorm en lijkt nu al zo goed als zeker van de derde periode.”