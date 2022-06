KVK-aanvoerder Kristof D’Haene is opnieuw topfit: “Ons doel is om zo hoog mogelijk te eindigen en vooral uit de gevarenzone te blijven”

Voetbal jupiler pro leagueLinksachter Kristof D’Haene (32) miste de laatste vijf wedstrijden van het afgelopen seizoen door een barst in de rechtervoet. Van dat probleem is de KVK-aanvoerder ondertussen helemaal verlost en dat is er duidelijk aan te merken. D’Haene maakt een gretige indruk op training en lijkt klaar voor de competitiestart.

KV Kortrijk begint aan het nieuwe seizoen met een thuismatch tegen OH Leuven. De week nadien trekken de Kerels naar Seraing. Een goede start zal cruciaal zijn als de West-Vlamingen niet in de problemen willen komen. Aanvoerder Kristof D’Haene staat te popelen om van start te gaan. “Hopelijk kunnen we opnieuw goed uit de startblokken schieten”, steekt D’Haene van wal. “Na Nieuwjaar was het niet goed genoeg en daar hopen we dit seizoen verandering in te brengen. We willen een heel jaar op een constant niveau acteren. Ons doel is om zo hoog mogelijk te eindigen en vooral uit de gevarenzone te blijven. Veel ploegen zullen snel panikeren, omdat er drie zakkers zijn. Daarom is het echt enorm belangrijk om goed aan het seizoen te beginnen.”

“De nieuwkomers zijn zeker en vast een meerwaarde en moeten ons naar een hoger niveau stuwen. Dion (De Neve, red.) en Youssef (Challouk, red.) hebben goede voetjes. Tom (Vandenberghe, red.) kende ik al en is een uitstekende doelman. Youssef en Tom komen van 1B, maar de stap van 1B naar 1A is veel kleiner geworden. We gaan hen zo goed mogelijk begeleiden. Het grote publiek kent hen nog niet, maar daar snel veranderen. Ik denk dat ze beiden hoge ogen zullen gooien.”

Pape Gueye

Door de blessure van Kevin Vandendriessche en het vertrek van Ante Palaversa, is er duidelijk nog versterking nodig op het middenveld. “Dat klopt, maar dat komt wel in orde. Ik heb veel vertrouwen in ons bestuur. Er zullen wel nog wat transfers volgen. Ik ben opnieuw helemaal fit en heb geen last meer van mijn rechtervoet. Het balgevoel is wel wat verdwenen, maar dat komt snel terug. Het is ook een serieuze opsteker dat Pape (Gueye, red.) weer van de partij is. Vorig seizoen hebben we hem echt gemist. Als hij een heel seizoen fit was geweest, hadden we veel meer punten behaald. Ik ben daar echt zeker van.”

Volledig scherm © Photo News