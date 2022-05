KVE Drongen klopt VK Linden met 0-2 en schrijft geschiedenis met promotie naar derde amateur: “Mooie tijden voor onze club”

KV Drongen had in Linden slechts twintig minuten nodig om zich van nationaal voetbal te verzekeren. Anis Samimi opende al na vijf minuten de score en een kwartier later zorgde Arne Van Schoors al voor de 0-2-eindstand. “Dankzij een goede organisatie en een paar knappe reddingen van Kevin Frans hielden we stand”, aldus coach Jürgen Van Opstaele.

“Dat klinkt natuurlijk wel gemakkelijker dan het was. Anderzijds kregen we zelf ook nog kansen op een derde en misschien zelfs een vierde doelpunt. Uit de scouting bleek dat we mogelijkheden zouden krijgen uit de omschakeling en dat is gebleken. Het scenario dat we wilden is ook uitgekomen met een verdiende zege. Het is leuk wanneer zo’n plannetje tot een goed einde wordt gebracht.”

“De voorbereiding op volgend seizoen was al klaar voor eerste provinciale. Die moeten we nu helemaal opnieuw maken, maar dat nemen we er graag bij”, lacht Van Opstaele.

Mooie tijden

Met de promotie schreef Drongen clubgeschiedenis. Volgend seizoen speelt KVE voor het eerst in zijn bestaan nationaal voetbal. “Ik moet er nog van bekomen”, genoot een fiere voorzitter Eric Everaerd. “Mijn ambitie was om volgend seizoen voor de titel te spelen in eerste provinciale. Nu al de promotie afdwingen was mooi meegenomen, maar de spelers lieten duidelijk merken dat zij het nu al wilden realiseren.”

“In Linden boekten we een verdiende zege tegen spelers met ervaring in de hogere nationale reeksen. Vanaf nu behoren wij ook tot die categorie, ook al ligt ons budget lager dan het gemiddelde. Toch denk ik dat we met een goede kern, coach en teamgeest gewapend zijn om iets te betekenen in derde amateur.

“Dit zijn mooie tijden voor KVE Drongen. Naast de heren stijgen ook de dames naar nationale en onze jeugd behaalde het interprovinciale label. Wij promoveren op dezelfde dag van Kevin De Bruyne’s titel in Engeland, een week voor de KDB Cup. We kunnen alleen maar blij zijn.”