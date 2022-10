KVC Westerlo laat zich niet verrassen door hekkensluiter Zulte Waregem (2-0). Bryan Reynolds: “Het momentum behouden”

KVC Westerlo heeft zich zaterdagavond in het eigen Kuipje niet laten verrassen door rode lantaarn Zulte Waregem. Een vroege treffer van Nacer Chadli, zijn eerste in het shirt van zijn nieuwe werkgever, zette de Kemphanen op de juiste weg. Vlak na rust nam Foster, ook met een kopbal, alle twijfels weg.

Opdracht volbracht dus voor Westerlo, dat zich na de 1-0 bij momenten misschien toch wel weer iets te fel liet inzakken. Of was dat eerder tactisch? “De coach had op voorhand benadrukt dat het een moeilijke match ging worden”, wist Bryan Reynolds achteraf. “Zulte Waregem stond laatste, dus zij hadden niks te verliezen. Voetballend gezien haalden we misschien niet altijd ons beste niveau, maar de drie punten zijn binnen.”

“Die vroege goal heeft inderdaad geholpen”, beseft Reynolds. “Nadien lag de druk bij Zulte Waregem en konden wij op de counter loeren. We stonden goed in de box. Daar wordt op training ook hard aan gewerkt. Buiten een paar corners hebben we niet veel weggegeven. En als er eens een kans kwam, stond doelman Bolat paraat. Dit was pas onze tweede clean sheet van het seizoen. Het deed nog eens deugd.”

Vier zeges op rij

De bekerwinst op Eendracht Aalst even meegerekend, pakt Westerlo nu al zijn vierde overwinning op rij. “Een beloning voor het harde werk van de voorbije weken”, klinkt het. “Het zal nu vooral een kwestie zijn van het momentum te behouden. Volgende week trekken we naar Club Brugge. Een héél moeilijke opdracht, tegen een van de grootste clubs in België. Dat beseft iedereen, maar we putten het nodige vertrouwen uit onze prestaties van de voorbije weken.”

AS Roma

Bryan Reynolds wordt door Westerlo gehuurd van het Italiaanse AS Roma. Hoe komt een 22-jarige Amerikaanse voetballer via Italië in de stille Kempen terecht? “It was crazy”, lacht de jonge rechtsachter. “Toen ik vijftien was, tekende ik mijn eerste profcontact bij FC Dallas. Daar maakte ik als achttienjarige mijn debuut, maar ik kwam er niet veel aan spelen toe. Mijn transfer naar AS Roma was dan echt wel een droom. Ik kwam er terecht bij een echte topclub, waar de druk enorm groot was. Het was een heel andere wereld. Uiteindelijk heb ik een achttal keer in de Serie A gespeeld en heb ik ook al eens mogen proeven van de Conference League. Dat gaf een ongelofelijk gevoel.”

“Mijn uitleenbeurt aan Westerlo is een deel van het proces”, besluit Reynolds. “Ik heb nog tijd nodig om op te bouwen, maar het belangrijkste is dat ik nu een constante basis kan leggen. En dat kan alleen maar door de nodige speelminuten te krijgen. Ik heb me even moeten aanpassen, maar nu ben ik inderdaad al een paar keer mogen starten. De concurrentie is hier enorm groot, dus we moeten allemaal scherp blijven. Hoever dit KVC Westerlo dit seizoen kan geraken? Met dit team zou alles onder plaats tien toch wel een ontgoocheling zijn.”