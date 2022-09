KVC Westerlo komt met de schrik vrij op het veld van Eendracht Aalst. Kyan Vaesen: “Het was moeilijk, maar we gaan een ronde verder”

voetbal bekerKVC Westerlo is zondagmiddag met de schrik vrijgekomen op het veld van tweedenationaler Eendracht Aalst. De Kemphanen lieten zich halfweg de eerste helft verrassen op corner en moesten dus op een erbarmelijk veld in de achtervolging. Pas in de verlengingen werd de kwalificatie voor de volgende ronde afgedwongen.

Zonder vijf internationals, drie langdurig geblesseerden en een licht geblesseerde Igor Vetokele kon coach Jonas De Roeck in Aalst toch nog een meer dan volwaardig elftal tussen de lijnen brengen. Zijn team had het echter lastig met het fysieke spel van de Oost-Vlamingen. “Het was moeilijk”, beseft Kyan Vaesen. “Het veld lag er erg slecht bij, de supporters waren hevig en we speelden tegen een heel compact geheel. We wisten dat we niks mochten weggeven op stilstaande fases, want daar aasden zij op. En toch lieten we ons verrassen. Bij de eerste hoekschop werd het 1-0 en toen ging Aalst alles natuurlijk nog meer dicht gooien.”

Geduldig gebleven

“We zijn geduldig gebleven”, gaat Vaesen verder. “We wisten dat die paar kansjes er zeker nog wel gingen komen en als dat ene goaltje zou vallen, hadden we nog kans om te winnen. Uiteindelijk viel die gelijkmaker dan toch en dat was zeker verdiend. Alleen jammer dat we nog verlengingen hebben moeten spelen, maar goed. Dat hoort bij het voetbal en al zeker bij de bekercompetitie. We gaan door naar de volgende ronde en daarmee is ons doel bereikt. Vanaf nu ligt de focus alweer op de partij van zaterdag tegen Zulte Waregem. Die wordt minstens even belangrijk.”

Ondanks de vele afwezigheden stond er zondag toch nog flink wat kwaliteit op het veld. “Westerlo is méér dan elf spelers”, besluit de rijzige spits. “Dat weten we allemaal en dat werd nu nog maar eens bevestigd. De coach weet dat hij op iedereen kan rekenen. Ook op mij, dat klopt. In Charleroi mocht ik invallen en kon ik meteen het winnende doelpunt scoren. Dat gaf uiteraard een goed gevoel. Tegen Aalst stond ik weer in de basis en ook nu had ik graag gescoord. Als ik het team met een paar goeie acties iets kan bijbrengen, ben ik even tevreden.”

Lees ook: meer voetbal in Antwerpen