KVC Westerlo klopt AA Gent in aangename oefenpot (6-2). Kyan Vaesen: “Het liep lekker”

Amper een week na de vlotte 11-0-overwinning tegen tweedeklasser City Pirates kreeg KVC Westerlo vrijdagmiddag met AA Gent een tegenstander van een ander kaliber over de vloer. De al bij al nog talrijk opgekomen supporters zagen een aangename oefenpot in het Kuipje, waarbij beide ploegen elkaar twee keer zestig minuten lang bekampten en telkens ook twee compleet nieuwe elftallen tussen de lijnen brachten.

Veel oefenmateriaal dus, maar uiteindelijk prijkte er wel een mooie 6-2-overwinning voor de Kemphanen op het scorebord. Een gretig Westerlo nam meteen het initiatief. Foster werd al na vijf minuten mooi vrijgespeeld door Van den Keybus, maar de Zuid-Afrikaanse spits trof de onderkant van de paal. Doelman Roef had een duiksprong nodig om een schot van Van Eenoo uit de hoek te halen en niet veel later bracht Henry redding toen Gouré Roef wou verrassen met een slimme lob. Westerlo had het overwicht, maar er werd soms toch ook wel iets te slordig uitverdedigd. Gent-aanwinst Hugo Cuypers mocht na een foutje achterin de defensie op Bolat afgaan, maar zijn stifter viel net over het doelkader.

Westerlo duwde door en op vrije trap van Van Eenoo wist Seigers in het pak de score te openen. De lijnrechter vlagde nog voor buitenspel, maar de ref keurde het doelpunt goed (1-0). Gent herpakte zich. Castro Montes had de bovenhoek in het vizier, maar zijn poging waaide over. Niet veel later kwam Depoitre goed ingelopen. Zijn bewaker Seigers nam bijna zijn eigen doelman te grazen, maar zijn kopbal ging net naast de paal in corner. Op assist van Jordanov stuitte Foster eerst nog op Roef, maar in de rebound wist de Westelse spits dan toch de 2-0 tegen de netten te koppen. Einde van een aangename eerste helft.

Drie keer Vaesen

Na de pauze brachten zowel Jonas De Roeck als Hein Vanhaezebrouck een gans nieuw elftal tussen de lijnen. Gent werd flink verjongd, terwijl Westerlo gewoon op zijn elan door ging. Vooral het duo Tuur Dierckx-Kyan Vaesen liet zich daarbij opmerken. Dierckx schotelde Vaesen zowel de 3-0 als de 4-1 voor. Tussendoor had een vinnige Fofana nog voor de 3-1 gezorgd. Doelman De Schrevel had Bernat voordien ook al eens van een treffer gehouden met een prima reflex.

Gent meldde zich nog eens via Odjidja. Zijn individuele actie werd finaal nog door Arthur over de lijn gewerkt (4-2). Westerlo reageerde meteen. Vaesen prikte zijn derde van de middag beheerst onder Fortin en ook Bernat pikte in de slotfase nog zijn goaltje mee.

“Het liep lekker”, reageerde Kyan Vaesen achteraf. “Het team deed het goed en we creërden veel kansen. Of we hier al conclusies kunnen uit trekken? Ik denk het niet. Het is nog vroeg. Over een paar weken gaan we zeker een heel ander Gent tegenkomen in de competitie. Voor ons is dit een leuke uitslag. We zitten op schema en we gaan stap voor stap verder opbouwen.”

Opstellingen

Eerste helft

KVC Westerlo: Bolat, Jordanov, N’Diaye, Seigers, De Cuyper, Van Eenoo, Güctekin, Van den Keybus, Paulet, Foster, Gouré.

AA Gent: Roef, De Ridder, Henry, Okumu, Lagae, Kums, Van Hauter, Arthur, Salah, Cuypers, Depoitre.

Tweede helft

KVC Westerlo: Gillekens, Seydoux, Neustädter, Perdichizzi, Mabea (102’ Reynolds), Keita, Chikli (102’ Camara), Bernat, Dierckx (102’ Saka), Vetokele, Vaesen.

AA Gent: De Schrevel (75’ Fortin), Agbor, Godeau, Van Den Bergh, Munezero, Odjidja, Oladoye (108’ Arthur), Samoise, Hjulsager, Fofana (108’ Mukuna), Bruno.



Doelpunten: 37' Seigers (1-0), 56' Foster (2-0), 73' Vaesen (3-0), 79' Fofana (3-1), 98' Vaesen (4-1), 106' Arthur (4-2), 107' Vaesen (5-2), 114' Bernat (6-2)

Gele kaarten: Henry.