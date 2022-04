KVC Westerlo keert na vijf jaar terug naar eerste klasse: “De ontlading was enorm”

VOETBAL 1BHet slotakkoord verliep misschien niet helemaal zoals verwacht, maar het is dan toch gebeurd: na vijf jaar afwezigheid keert KVC Westerlo volgend seizoen terug naar het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. De Kemphanen hadden de klus zaterdagavond zelf al kunnen klaren, maar een uitgekookt Lommel SK kwam het feestje nog even verbrodden (2-1). Een kleine 24 uur later volgde echter de verlossing.

Het was immers nagelbijtend uitkijken naar het resultaat van achtervolger RWDM zondagavond op het veld van SK Deinze. Coach Jonas De Roeck rekende daarbij niet op een cadeau, maar de Oost-Vlamingen deden er uiteindelijk wel een mooie strik rond: 3-0-winst en KVC Westerlo dat op twee speeldagen van het einde dus niet meer bijgebeend kan worden in de rangschikking.

Spelers en technische staf volgden het duel tussen Deinze en RWDM in het eigen Kuipje. “De ontlading was enorm”, aldus een trotse kapitein Lukas Van Eenoo. “Het is natuurlijk wel jammer dat we het zelf niet afgemaakt hebben in Lommel. Die match hadden we nooit mogen verliezen, maar goed. Kampioen is kampioen en de manier waarop het gebeurd is, is nu even niet belangrijk. Eerst hebben we in het stadion nog samen met de supporters gevierd en dan zijn we met de groep de bus opgestapt richting Antwerpen. Het was een stevig feestje.” (lacht)

Verdiend kampioen

“Hier hebben we allemaal samen naartoe gewerkt”, vat Van Eenoo samen. “De laatste weken liep het inderdaad iets minder vlot, maar het geeft nogmaals aan hoe moeilijk het wel voetballen is in 1B. Elke ploeg speelt vier keer op een seizoen tegen elkaar, dus je kent elkaar door en door. De meeste tegenstanders verzuimden in de terugronde bovendien om mee te voetballen. Het was telkens wachten op dat ene foutje bij ons en zo liepen we op het einde nog een paar keer in het mes. Het was niet gemakkelijk, maar er valt helemaal niks af te dingen op deze titel. We staan sinds speeldag drie op kop, waren vrijwel altijd dominant én we brachten positief voetbal. Die zevenpuntenvoorsprong is zeker niet gestolen, dus we hebben het volledig zelf afgedwongen. Westerlo is de verdiende kampioen.”

KVC Westerlo degradeerde in het seizoen 2016-2017 naar eerste klasse B, waar het dus vijf jaar lang moest zwoegen om die felbegeerde terugkeer naar het hoogste niveau te realiseren. Lukas Van Eenoo (31) was er al die tijd bij. “Dit is ongetwijfeld de mooiste prestatie uit mijn carrière”, glundert de West-Vlaming. “Het is pas mijn eerste titel en ik ga het waarschijnlijk niet meer meemaken. Een moment om te koesteren dus. Twee jaar geleden waren we er al een keer héél dichtbij. Toen werden we kampioen, maar mochten we door het eindrondesysteem niet promoveren. Dat smaakte heel zuur, maar nu is het dus eindelijk wél gelukt.”

Quote Er is een nieuwe eigenaar gekomen, maar het familiale karakter van de club is nooit veranderd. Eerst werd de infrastruc­tuur aangepakt en dan werd er ook voort geïnves­teerd in de ploeg Lukas Van Eenoo

“Ik heb de club op vijf jaar tijd flinke stappen vooruit weten zetten”, stelt Van Eenoo vast. “Er is een nieuwe eigenaar gekomen, maar het familiale karakter van de club is nooit veranderd. Eerst werd de infrastructuur aangepakt en dan werd er ook voort geïnvesteerd in de ploeg. Op dat vlak werd het huiswerk voor dit seizoen inderdaad heel goed gemaakt. Ik mag wel zeggen dat deze spelersgroep vrij uniek is, met een perfecte mix van ervaring en jonge gasten. Vrijwel alle spelers die erbij gekomen zijn, pasten perfect in het plaatje. Zowel qua karakter als qua speelstijl. Ondanks de concurrentie is de groep altijd enorm sterk aan elkaar blijven hangen en dat is toch wel de verdienste van onze technische staf geweest.”

Niet meer elke week moéten winnen

“Hard werken is hier in Westerlo altijd al de basis geweest. Zeker onder onze nieuwe coach. We zijn de voorbereiding nog met een beperkte kern gestart. Het was een tijdje wachten tot we compleet stonden, maar Jonas De Roeck heeft zijn ambities vanaf dag één duidelijk gemaakt en hij heeft die ook weten over te brengen op de spelersgroep. Zijn aandeel in de titel is dus héél belangrijk geweest.”

KVC Westerlo speelt volgend seizoen eindelijk weer in eerste klasse. Doel bereikt dus en daarmee is de druk voor de laatste twee matchen meteen ook van de ketel. “Het voetbal in 1A gaat ons beter liggen”, besluit Van Eenoo. “Met de huidige kern denk ik niet dat we er een slecht figuur zouden slaan en er zullen links en rechts nog wel wat transfers gedaan worden. De druk om elke week te moéten winnen, gaat ook wat minder groot zijn. Maar goed, dat is nu nog even niet aan de orde. Vrijdag kunnen we ontspannen gaan voetballen in Moeskroen om dan hopelijk op de laatste speeldag in eigen stadion nog eens een feestje te kunnen bouwen tegen RWDM.”

