KVC Westerlo gaat met een goed gevoel de herfstbreak in na klinkende 6-0-zege tegen KV Oostende. Jonas De Roeck: “Er waren véél uitblinkers”

KVC Westerlo heeft voor het ingaan van de WK-break gauw nog een flinke dosis vertrouwen getankt. De Kemphanen walsten zaterdagmiddag in het eigen Kuipje bij momenten over een zwalpend Oostende heen: 6-0 werd het. Coach Jonas De Roeck was na afloop uiteraard tevreden over de prestatie van zijn team.

“Een héél leuke afsluiter van de heenronde”, beaamde De Roeck achteraf. “Het was een mooie wedstrijd van onze kant. Het was de bedoeling om de match direct in handen te nemen en ons te tonen. Zoals altijd. Mijn jongens hebben dat schitterend gedaan. In het eerste kwartier hadden we het nog moeilijk om eruit te komen en werden er soms niet de juiste beslissingen genomen. Maar vanaf dan zijn we Oostende toch steeds meer onder druk gaan zetten. De vrije man werd gevonden en we kwamen geregeld in een manmeersituatie op hun eigen helft. We hebben optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die we kregen en zo stond het 3-0 bij de rust. Buiten een paar foutjes die eruit gehaald moesten worden, heb ik niet veel moeten bijsturen. We zijn op ons elan blijven doorgaan en zo is het uiteindelijk nog 6-0 geworden. Een mooie uitslag én we hebben de nul nog eens op het bord kunnen houden. Dat is alleen maar goed voor het vertrouwen.”

Mooie avond

Westerlo heeft zichzelf dus eindelijk nog eens kunnen belonen voor het harde werk. “We hebben al veel goeie wedstrijden gespeeld dit seizoen”, stelt De Roeck vast. “We proberen altijd en overal ons eigen voetbal te brengen, ongeacht de tegenstander. We hebben niet altijd gekregen wat we verdienden, maar goed. Tegen Oostende hebben we opnieuw mooie dingen laten zien. Ik heb veel beweging gezien en er werd initiatief genomen. Het stadion was goed gevuld, er waren heel veel jeugdspelers aanwezig. Ik denk dat iedereen in het Kuipje een heel mooie avond beleefd heeft.”

Het was inderdaad nog eens een typische, collectieve KVC Westerlo-overwinning. Een enthousiaste Dorgeles Nene scoorde de belangrijke openingsgoal, Tuur Dierckx en Nacer Chadli pikten nog eens hun goaltje mee en ook topschutter Lyle Foster dikte zijn totaal aan tot acht treffers.

“Spelers die scoren komen meestal in de picture”, lacht De Roeck. “Ik heb zaterdag vooral véél uitblinkers gezien. De centrale verdedigers bijvoorbeeld, zij hebben in deze manier van spelen een heel belangrijke taak. Zij hebben hard gewerkt en hebben het slim aangepakt. Ik vond het ook mooi om te zien dat iedereen elkaar is blijven pushen. De spelers zijn hun taken en principes blijven hanteren. De invallers waren dan weer geen aanvulling, maar duidelijk een versterking. Op die manier kan ik alleen maar zeggen dat we deze overwinning volledig als ploeg afgedwongen hebben.”

Realistisch blijven

Mag dit KVC Westerlo zijn ambities stilaan wat bijsturen? “Neen”, besluit De Roeck vastberaden. “We blijven realistisch. Het behoud is nog altijd onze prioriteit. Ik ben er wél van overtuigd dat we met de kwaliteiten die we hebben ons doel ook zeker wel gaan kunnen bereiken. De vraag is alleen wanneer? Zodra we veilig zijn, kunnen we misschien verder praten, maar tot dan zullen we de lijn week per week moeten zien door te trekken.”