KVC Westerlo bouwt nog een laatste feestje voor eigen publiek na 2-2-gelijkspel tegen RWDM. Topschutter Erdon Daci: “Dit geeft een onbeschrijflijk gevoel”

Topschutter Erdon Daci

Het gevaar kwam dit seizoen langs alle kanten bij KVC Westerlo, maar met tien treffers kroonde Erdon Daci (23) zich tot topschutter. De Noord-Macedonische spits werd eind augustus nog weggeplukt bij Turkse Konyaspor. “Dit is een onbeschrijfelijk gevoel”, glunderde Daci tijdens de festiviteiten. “Het was een moeilijke start, want ik ben pas laat aangekomen, maar ik heb me snel aangepast en ik heb mijn job gedaan op het veld. Dat ik topschutter ben is mooi, maar deze titel is de verdienste van iederéén. Ik bedank de coach, de voorzitter en iedereen die in mij geloofde. Dit is de eerste keer in mijn profcarrière dat ik kampioen geworden ben. Volgend seizoen speel ik op het hoogste niveau in België tegen allemaal topteams. Meer kan ik niet wensen.”