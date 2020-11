KVC Westerlo beent SK Deinze en SK Lommel bij na 3-0-zege.

In eerste klasse B heeft KVC Westerlo zijn derde en laatste inhaalmatch tegen SK Deinze met overtuigende 3-0-cijfers gewonnen. Zowel Lommel, Deinze en Westerlo tellen nu veertien punten. Alles is dus nog mogelijk.

Een gretig Westerlo nam het heft meteen in handen. Dierckx mocht aanleggen, maar vond doelman Dutoit op zijn weg. Op corner van Abrahams kopte Vetokele rakelings naast en een scherpe voorzet van Mabea op links vond geen afwerker in de grote rechthoek. De partij was toen amper tien minuten ver.

De thuisploeg bleef baas, maar het aantal kansen verminderde. Tot aanvoerder Lukas Van Eenoo een hoekschop heerlijk rechtstreeks in doel krulde. In de vorige thuismatch van Westerlo tegen RWDM werd Christian Brüls - er nu niet bij wegens corona - nog een olympisch doelpunt ontnomen door Vetokele, de treffer van Van Eenoo ging deze keer wél loepzuiver binnen.

De Kempenaars bleven doorduwen. Dutoit moest tussendoor nog eens redding brengen op een lage schuiver van Abrahams, maar werd een tijdje later dan toch voor de tweede keer geklopt. Een actie van de kwieke Abrahams werd verlengd door Ciçek, waarna Vetokele de 2-0 binnenduwde. Westerlo kon dus met een goed gevoel richting kleedkamers.

Vijfde plaats

Zelfde spelbeeld na de rust, met al meteen een gemeten voorzet van Mabea op het hoofd van Ciçek, maar de spits kopte van dichtbij naast. Westerlo bleef aanvallen, maar het was een paar keer nét niet in de afwerking. Tot Ciçek iets na het uur mooi op weg gezet werd door Abrahams en de 3-0 via de verste paal in doel prikte.

Deinze kon op negentig minuten tijd nooit echt een vuist maken. Een verre trap van Mertens was de eerste bal tussen de palen vanwege de Oost-Vlamingen. De Looze kopte het leer ook nog eens in de handen van keeper Özer. De match kabbelde dan rustig verder naar het einde. In blessuretijd had Özer nog een knappe save in huis op een gevaarlijke krul van De Belder. Goed voor zijn vijfde clean sheet van het seizoen. Dankzij deze overwinning komt Westerlo op gelijke hoogte van Deinze en Lommel.

Westerlo: Özer, Lloci, Soumah, Antunes, Mabea, Keita, Dierckx (89' Remmer), Van Eenoo, Abrahams (82' Janssens), Vetokele, Ciçek (75' Gboho).

Deinze: Dutoit, De Looze, De Schutter, De Witte (57' Blondelle), Vansteenkiste, Schils, Lecomte, Dansoko, Challouk (46' De Belder), Staelens, Mertens 72' (Le Postollec).

Doelpunten: 22' Van Eenoo (1-0), 38' Vetokele (2-0), 62' Ciçek (3-0).

Geel: Soumah, Staelens, Vansteenkiste.

Scheidsrechter: Wim Smet.