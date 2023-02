KVC Nokere-Kruishoutem neemt nu al afscheid van trainer Van De Mergel en lost coaching intern op

Het was al een tijdje duidelijk dat Nokere-Kruishoutem volgend seizoen niet zou verdergaan met Pieter Van De Mergel. Tom Van Wonterghem, bij tweedenationaler KSC Dikkelvenne assistent van Lieven Gevaert, werd door de fusieploeg aangezocht. Hij blijft bij Dikkelvenne, maar liet via de sociale media weten dat hij gecharmeerd was door het voorstel van de club uit Kruisem. Elf speeldagen voor het einde van de competitie kwam het toch tot een breuk tussen Nokere-Kruishoutem en Van De Mergel. “Donderdagavond hebben we in onderling overleg en in een goeie verstandhouding afscheid genomen van onze trainer Pieter Van De Mergel”, klinkt het bij de tweedeprovincialer. “We willen Pieter bedanken voor het geleverde werk. De rest van het seizoen gaan we de coaching intern oplossen om met een nieuwe trainer naar de volgende competitie te gaan.”

Negende plaats

In november 2021 volgde Van De Mergel, voordien T2 bij KVV Vlaamse Ardennen, de ontslagen Chris Van den Broucke op. Nokere-Kruishoutem was zijn tweede opdracht als hoofdtrainer. Eerder was hij enkele maanden T1 bij SV Voorde. De fusieclub staat na de zege in de derby bij Wortegem (1-2) op de negende plaats in tweede B. De club was met iets meer ambitie aan het seizoen begonnen. Nog niet alles is verloren want op de vierde plaats heeft de fusieploeg slechts vier punten achterstand. De partij van zondag bij staartploeg Winnik wordt door Mario Vandevelde en Björn Depoorter voorbereid. Vandevelde is trainer van KVC Nokere-Kruishoutem B in vierde provinciale, Depoorter is bestuurslid.