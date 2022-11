KVC Houtvenne grijpt naast eerste periodetitel na 2-2-gelijkspel tegen Diest. Ben Santermans: “We hebben onszelf niet beloond”

Nochtans sijpelde een half uur voor affluiten het nieuws door dat Wezel thuis op 3-3 was blijven steken tegen Termien. Op dat moment stond het nog 1-0 voor Houtvenne, dus de weg naar de eerste periodetitel leek open te liggen. “We nemen altijd een felle start”, weet Ben Santermans. “Als we vroeg kunnen scoren, prikken we snel daarna meestal nog wel een tweede of derde doelpunt en dan is de wedstrijd gespeeld. Dat is nu niet gelukt. We hebben nochtans kansen genoeg gehad om het af te maken, dus we hebben het voor een groot deel aan onszelf te wijten.”

Hebben jullie zelf ook niet nét iets te weinig gebracht? “Er ontbraken drie spelers”, aldus Santermans. “Dat liet zich misschien toch wel wat voelen. Vooral de voetballende kwaliteiten van Stankov werden gemist. We hebben alles geprobeerd, maar de vrije man werd niet gevonden. Diest speelde alles of niets en ik heb alle respect voor hun prestatie. Die vrije trap van David Habarugira ging fantastisch binnen. Dat heb ik hem tijdens mijn periode bij Diest nooit zien doen. (lacht) Ook de 1-2 was mooi uitgespeeld. Onze gelijkmaker gaf nog een beetje hoop, maar het was te laat om nog een derde treffer te scoren.”

Negatieve sfeer

Een gemiste kans? “Dat is een groot woord”, klinkt het. “We zijn onszelf inderdaad vergeten te belonen. Hadden we die eerste periodetitel gepakt, hadden we al iets op zak gehad. Dat zou mooi geweest zijn, maar goed. Het verandert niets aan onze ambities. We zijn tien matchen ver en we hebben nog altijd niet verloren. We zitten dus nog altijd op schema.”

“Ik vind het heel jammer dat er soms een negatieve sfeer rond KVC Houtvenne gecreëerd wordt”, besluit Santermans. “Dat we een team zouden zijn van allemaal ‘uitgebluste’ spelers die hier snel nog wat geld komen rapen, bijvoorbeeld. Niets is echter minder waar. We zijn allemaal jongens die overdag hard werken en ’s avonds ook ons uiterste best doen op het trainingsveld. We hebben respect voor elke tegenstander. Ik hoop dat dat omgekeerd ook het geval is.”

