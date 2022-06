KV Oostende ziet ruim 2.000 fans abonnement verlengen, vrije verkoop intussen gestart

Vooral in de C-tribune – waar de spionkop postvat – is tot dusver het best gevuld met het oog op komend seizoen. “Elk jaar werken we een hele campagne uit met bijhorende slogans en foto’s”, opent Keirsebilck. “Denk maar aan campagnes in het verleden zoals ‘Route 31’ of ‘Ik blijf KVO’ na het vertrek van Marc Coucke. Dit seizoen kozen we voor ‘Never a still life in green, red & yellow’ enerzijds en ‘Oh la la la’ anderzijds. Die laatste is natuurlijk een knipoog en eerbetoon aan Arno. De andere slagzin duidt er vooral op dat het nooit saai is op KVO. Hier gebeurt altijd wel iets, een beetje zoals het eb en vloed van de zee. Voor onze campagnevisual kozen we voor een foto van het Casino Kursaal, getooid in groen, rood en gele neonkleuren.” Het Casino is ook hoofdsponsor van de club. “Maar het sluit ook aan bij onze slogan ‘Never a still life …’”, aldus de communicatieverantwoordelijke. “We hebben er gekende Oostendse links in verwerkt: mascottes Manten en Kalle op een bankje, strandverdwaalpalen van onze mascottes – trouwens, hoe tof zou het niet zijn om échte verdwaalpalen van Manten en Kalle te hebben? –, het Franse woord ‘VIVRE’ in neonkleuren met opnieuw een verwijzing naar Arno, een affiche van Preuteleute verwijzend naar hun concert in ons stadion, en ga zo maar door. We proberen steeds onze Oostendse eigenheid en identiteit te behouden met een internationaal vleugje.”