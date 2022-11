KV Oostende verliest met 6-0 en start WK-break met zware kater: “Het was veel te zwak. Van iedereen”

Wat Oostende zaterdagmiddag op de Kempense voetbalmat legde, deed meer dan pijn aan de ogen. Een barslechte passing, een defensie zo lek als een zeef en balverlies à volonté. Van die befaamde Gegenpressing was er enkel in het eerste kwartier sprake. Toch opvallend na twee bemoedigende prestaties tegen Kortrijk (3-1-winst) en Thes Sport in de beker (1-4-winst). “Die 6-0 is een ruime score, maar wel verdiend”, grijnsde Westerlo-winger Tuur Dierckx. Hij kende bijval van z’n coach Jonas De Roeck. “We weten dat KVO op de pressing ging spelen, wij hebben de vrijgekomen ruimtes goed benut. Dit was genieten voor iedereen.” Iedereen? Wel, iedereen behalve de Oostendenaars, dus.

“Bijna alles liep fout", stelde verdediger Anton Tanghe vast. “In de eerste minuten wilden we wel, maar daarna... Wanneer Westerlo van kant veranderde lag bij ons alles open. We werden langs alle kanten opengetrokken. Er vielen zodanig veel ruimtes dat we ze niet konden belopen. We moeten in blok blijven en onze momenten beter uitkiezen.” Tanghe zelf zag er met z'n collega Osaze Urhoghide - hoe slecht was die, zeg - niet goed uit bij de eerste goal. “Er was geen communicatie en we keken naar elkaar. Dit mag niet gebeuren.”

“Het was afzien", zuchtte Robbie D’Haese. “In het openingskwartier hielden we nog gelijke tred en lukte onze pressing nog vrij goed. We kregen kansjes waar meer mee te doen viel. Maar dan. Het was veel te zwak van iedereen, ook van mezelf. Je gaat rusten met een 3-0-achterstand, maar wil je herpakken bij de tweede helft. En dan krijg je er ook weer drie binnen. Dit was echt geen vertoning. Veel meer kan ik er niet over zeggen. We hebben nu een tijdje om te bekomen en de komende weken alles te geven met het oog op die eerste match na het wereldkampioenschap.”

Dominik Thalhammer zag zo zijn goeie start wegsmelten. “We waren niet klaar om het voetbal te spelen dat we normaal gezien willen spelen. We starten niet verkeerd, maar als we de bal heroverden, waren we die meteen weer kwijt. De doelpunten kwamen er na grote fouten van ons. Of het fysiek veeleisende spel een verklaring kan zijn? We geven twee, drie makkelijke goals weg en dan komt er meer ruimte voor de tegenstander.” De competitie hervat in het weekend van 23, 24 en 25 december. KVO trekt dan naar Union, waartegen dit seizoen al met 1-7 werd verloren. In diezelfde week staat ook een bekertreffen tegen de Brusselaars gepland. Als dat maar goed komt.