KV Oostende pakt belangrijk punt op Union: “Toch jammer dat gelijkmaker valt nét nadat wij op 0-2 konden komen”

VOETBAL 1AKV Oostende grabbelde een puntje mee op bezoek bij competitieleider Union. Na een prima eerste helft zonder grote problemen, werd KVO in de tweede helft ferm achteruit gedrukt. “De aanvalsgolven bleven maar komen”, puft doelpuntenmaker Maxime D’Arpino. “Vooraf zouden we voor een punt getekend hebben”, reageert coach Yves Vanderhaeghe. Ook Seraing speelde gelijk, waardoor KVO mathematisch nog niet gered is.

Een wedstrijd met twee gezichten, zo kan je Union-KVO het best samenvatten - en dat is ook de visie van Yves Vanderhaeghe. “In de eerste helft toonden we een goeie organisatie met gevatte omschakelingen en enkele kansjes. Na ons knappe doelpunt kregen we meer vertrouwen om de eerste helft vlot uit te spelen.”

“De tweede helft was een ander paar mouwen. We wisten dat Union een tandje zou bijsteken, maar waren onder de indruk en liepen achteruit. Zo zie je dat we niet over de discipline beschikken om die goeie organisatie van de eerste helft vast te houden. Iedereen moet z'n taken blijven uitoefenen en ik zag onze spitsen bijvoorbeeld te weinig in blok spelen”, meent de trainer. “Sint-Truiden kwam hier winnen, Eupen speelde hier gelijk. Vanuit een stevige organisatie beletten zij het combineren van Union. Als wij ietsje kordater waren in ons game plan, zat er misschien meer in.”

Terechte draw

“Want”, zo gaat Vanderhaeghe door, “we zijn enkele keren ontsnapt aan een snellere tegengoal. Die viel finaal dan tóch, maar net nadat wij op een mooie counter de 0-2 hadden kunnen scoren. Da’s jammer. Let wel, Union maakte verdiend gelijk, hé. Ik wens Felice Mazzu en z’n spelers alle succes toe om hun droom te bereiken. Toch is het spijtig dat we het weer moeten hebben over het uitblijven van die 3D-lijn bij de gelijkmaker van Union. Maar vooraf zouden we ook getekend hebben voor een punt”, aldus Vanderhaeghe. “Ik ben blij voor m’n spelers. Scherpen kreeg terecht een tweede kans - hij deed het goed - en in laatste instantie moesten we achteraan nog enkele afwezigen (Duncan, Jäkel en Fortes, red.) vervangen.”

Uitblijven 3D-lijn

Dat merkt ook Maxime D’Arpino op. “Tegen Standard kregen we in de heenronde we ook al een goal tegen nadat er geen 3D-lijn kon getrokken worden. Nu bleef een verliespartij gelukkig uit en ik denk dat we best wel een puntje verdienden. We hebben afgezien en zagen de ene na de andere aanvalsgolf op ons afkomen. Mijn doelpunt? (glundert) Ach, ik volgde de voorafgaande actie goed en besloot m’n kans te wagen.”

En nu? Seraing speelde zaterdagavond ook 1-1 tegen Leuven. Op basis van het aantal gewonnen matchen kan Seraing nog over KVO wippen. Volgende week kijken beide teams elkaar in de ogen. “Maar wij spelen thuis en dat is altijd een voordeel”, merkt Vanderhaeghe op. “Daarna zou Seraing nóg eens moeten winnen en wij verliezen. De laatste twee competitiematchen wil ik sowieso ernstig aanvatten. We kunnen het ons niet veroorloven om voor niks te spelen - we kunnen de kloof zelfs nog wat uitdiepen.”

