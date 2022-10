KV Oostende op zoek naar driepunter tegen Union: “Indy Boonen kan ons iets extra bijbrengen”

In november vorig jaar ging KV Oostende met 1-7 pijnlijk de boot in tegen Union. Toen was Yves Vanderhaeghe er nog geen coach. “Of die nederlaag van toen nog speelt in de kleedkamer? Ik denk het niet. Beide teams zijn gewijzigd en de omstandigheden zijn anders. (knipoogt) Volgens mij heeft de pers meer tijd om terug te denken aan toen dan wij. We proberen iedereen fit te krijgen en op scherp te zetten. Want willen we de drie punten pakken, dan moeten we vol aan de bak en knokken voor elke morzel grond.”

Geloof

Met het drukke Europese speelschema kan dit het moment zijn om Union een hak te zetten. “Het moet vooral óns moment zijn om te winnen. Als we gemiddeld om de drie wedstrijden winnen, dan komen we er wel uit. Toch zijn er altijd momenten waarop we kansen weggeven en zitten bepaalde beslissingen ons tegen. Tegen Seraing bijvoorbeeld hadden we halfweg de eerste helft 62 procent balbezit, maar ontbrak het ons aan grote ideeën – bij Seraing eveneens, hoor. En op een corner voor ons puurde de tegenstander er een kans uit. We brachten ook te weinig dreiging voor doel – Albanese schoot voorlangs, McGeehan ging niet voluit op een mogelijke kopkans – en het leek alsof we te weinig geloof hechtten om de tegenstander pijn te doen. Maar ondanks die onterechte penalty tegen slaagden we er toch in om twintig minuten alles te geven.”

Comeback Boonen

Dan is er ook de terugkeer van Indy Boonen. De aanvaller maakte tegen Seraing zijn wederoptreden sinds de twee laatste speeldagen vorig seizoen in april. Met een assist voor Medley was hij meteen van goudwaarde. “Chapeau voor hem. Sommigen hadden Indy misschien al afgeschreven, maar op training laat hij toch één en ander zien. En als een speler het verdient, dan neem je hem bij de kern. Indy had het de laatste maanden moeilijk om op het voorplan te komen. Blessures remden hem af en de afgelopen jaren kon hij nooit helemaal zichzelf zijn en vrijuit spelen. Indy is niet de sterkste speler qua fysiek, maar heeft heel goeie voeten en kan ons voetballend iets extra bijbrengen. Die jongen kan écht goed shotten. Zoals elk team kampen ook wij met enkele geschorsten en zieken, en daar kan hij van profiteren.”

