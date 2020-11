KV Oostende ook nu weer gewillig slachtoffer van Antwerp? RAFC aan ’t zeetje op zoek naar doelpunten

voetbal 1AKrijgt de Royal Antwerp FC haar scoringsmachine tegen Oostende weer op gang? Waar het in september en oktober élke competitiematch minstens twee keer wist te scoren, stokt de machine toch wat in november. Nul tegen Anderlecht, ééntje tegen Standard. Gelukkig is daar dit weekend KV Oostende, in het verleden vaak een gewillig slachtoffer van de Great Old.

’t Is een heuse zeldzaamheid geworden, maar Royal Antwerp FC speelt zowaar nog eens een wedstrijd op zaterdagavond. Om 18.30 uur al mag het aan de bak in en tegen Oostende. De Kustboys zijn een ploeg die Antwerp wel ligt overigens. Van de zes duels die beide teams aan ’t zeetje al uitvochten, kon de thuisploeg er maar eentje winnen. Dat gebeurde dan ook nog in play-off 2, in 2017-2018 toen Zivkovic, Vandendriessche en Musona KVO de zege bezorgden. Ghandri scoorde tegen voor RAFC.

Lehnhoff

Vorig seizoen hielden beide teams elkaar in evenwicht (1-1, Sakala/Mbokani), maar de overige vier matchen werden telkens gewonnen door de Great Old. Twee van die wedstrijden waren tijdens een eerdere passage van Antwerp in eerste klasse, toen het in 1993-1994 en 1994-1995 twee keer aan het langste eind trok. Doelpuntenmakers voor Antwerp toen waren Segers, Kiekens, Porte en Lehnhoff (2-4) en Severeyns (2) en Monteiro Fereira (0-3).

Volledig scherm Uit de (niet zo) oude doos: Hairemans - toen nog Antwerp, nu KVM - scoort tegen KV Oostende en wordt gefeliciteerd door nog zo'n oude bekende, Jelle Van Damme. © Photo News

Ook in 2017-2018 en in 2018-2019 wist Antwerp te winnen op Oostende. Vooral dat eerste seizoen leverde dat een waar spektakel op met als eindstand een spectaculaire 3-4 (Berrier, Gano, Conte en Rodrigues (2), Borges en Limbombe). Twee seizoenen geleden haalde het stamnummer 1 het vrij eenvoudig met 0-2 (Rodrigues, Hairemans).

4 op 21

Weet Antwerp de weg naar doel weer vlot te vinden? Knoopt RAFC nog eens aan met een zege? Na het verlies tegen Anderlecht en LASK en het gelijkspel tegen Standard staan ze nu drie matchen op rij zonder zege, iets wat nog niet eerder voorviel dit seizoen. Al zeggen cijfers vaak, maar heus niet altijd alles. Zowel tegen Anderlecht als Standard kon de Great Old aanspraak maken op meer. Vier of meer matchen op rij niet winnen overkwam Antwerp sinds zijn terugkeer naar eerste klasse nog maar twee keer, telkens in hun eerste seizoen na de promotie. Toen kostte een reeks van zeven opeenvolgende matchen zonder winst (4 op 21) de Great Old zelfs een onverhoopt stekje in play-off 1. Zo ver zal het nu wel niet komen zeker?