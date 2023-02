KV Oostende kijkt leider Racing Genk in de ogen: “Voor dit soort matchen ben je voetballer”

voetbal jupiler pro leagueKV Oostende gaat zaterdagavond op zoek naar broodnodige punten in en tegen Genk. De competitieleider lijkt met een 1 op 6 in een wat mindere periode terecht te komen, maar blijft nog altijd de best voetballende ploeg van het moment. Misschien het moment voor KVO om punten te sprokkelen tegen een topclub? Dat lukte dit seizoen nog niet.

In de heenmatch tegen de Limburgers op 1 oktober slikten de Kustboys in de slotfase een fatale 1-2. “Genk is en blijft een lastige tegenstander”, beseft ook middenvelder Sieben Dewaele. “Natuurlijk wordt het moeilijk, maar als je al op voorhand zegt dat het een onmogelijke wedstrijd wordt, hoef je niet eens naar daar te gaan. We trekken naar Genk met de intentie om iets te rapen.” Na Genk volgt nog een topper, in eigen huis tegen Club Brugge op vrijdag 3 maart. “Eerlijk, dit zijn de mooie wedstrijden waar je als voetballer naartoe leeft. Dit is waarom we voetballen. Nu, tegen Charleroi pakten we een tweede clean sheet van het seizoen en vielen er nog enkele positieve punten te noteren. Daar kunnen we ons aan optrekken.”

Tegen diezelfde Carolo’s viel de afwerking wel tegen. “We creëerden kansen, maar maakten ze niet af. Een laatste pass die net niet goed genoeg was, bijvoorbeeld. Nochtans, we hadden de drie punten echt wel verdiend. De nul houden is één ding, maar we moesten altijd die ene goal méér maken dan de tegenstander. Of dit te maken had met degradatiestress? Dat zou niet mogen. We moeten gewoon een match winnen en de draad weer oppikken”, aldus Dewaele.

“Alles blijft speelbaar en we geven de hoop niet op. Iedereen - elke speler, staflid, medewerker en supporter - moet blijven geloven in een goeie afloop.” De kans bestaat dat trainer Dominik Thalhammer zal vasthouden aan z’n nieuwe defensie met Osaze Urhoghide, Matej Rodin en Mateo Barac. “Of dit voor mij als middenvelder een verschil uitmaakt? Wel, we hebben een grote kern en elke speler heeft z’n kwaliteiten. Roteren zou dus weinig effect mogen hebben. Ook op vlak van communicatie: iedereen spreekt Engels en we begrijpen elkaar.”

