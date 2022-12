KV Oostende houdt extra bitter gevoel over aan nederlaag op Union: “Discutabele penalty doet onze match dood”

voetbal jupiler pro leagueNiet de 3-0-nederlaag an sich , wel de vederlichte penalty ten voordele van Union ging het meest over de tongen bij de Kustboys. “Waarom dubbelchecken ze dat niet?”, vraagt Dominik Thalhammer zich af. CEO Gauthier Ganaye ging nog een stapje verder in zijn commentaar op Twitter. “Maar finaal moeten we analyseren wat wij zelf beter kunnen doen”, weet Thalhammer.

De tweede helft was nog geen handvol minuten onderweg toen Brecht Capon in duel ging met Simon Adingra. De snelle Union-winger voelde minder dan een nanoseconde de hand van Capon op z’n schouder en ging wel heel gretig liggen. Genoeg voor een penalty, zo oordeelde referee Arthur Denil. De VAR zei een en ander in diens oor, maar ging finaal akkoord met de beslissing. Teuma nam het late kerstcadeau met beide handen aan.

“Spijtig, deze beslissing deed onze match dood", zuchtte Capon na afloop. “De fase was heel discutabel, volgens mij was het gewoonweg geen penalty. Daarna konden we moeilijk een vuist maken tegen een sterke ploeg, die z'n favoriete spel kon brengen in de omschakeling.”

Boos

Trainer Dominik Thalhammer ging na affluiten verhaal halen bij de ref. “Dat waren de emoties die naar boven kwamen”, stelde de Oostenrijker. “Ik was boos over die strafschop. Ik vond het een heel zwakke beslissing. Waarom dubbelchecken ze die fase niet? Er is geen ‘touch’, geen contact, niks. Kijk, iedereen kan zich vergissen, maar de grootste fout was dat er geen duidelijke check was. Iedereen kon zien dat er niks aan de hand was.”

Executive president Gauthier Ganaye was vlijmscherp in zijn commentaar. In een reactie op Twitter zei de Fransman dat “we het beu zijn om elke week genaaid te worden. De Bleeckere (van het Referee Department, red.) legt ons elke week uit dat er dan geen penalty was, en daar halen we geen enkel voordeel uit en nul punten. Dezelfde fout aan de overzijde levert ons een gele kaart voor een schwalbe op”, haalde hij uit.

Proficiat

Thalhammer trachtte na de wedstrijd en zijn visie over de penaltyfase de focus te verleggen. “We moeten starten bij de dingen die we zélf kunnen veranderen: wat kunnen wíj beter doen. De eerste helft was goed in balans, we geven geen grote kansen weg tegen een sterk elftal. Na de 1-0 viel het tweede doelpunt te makkelijk en te snel. Dan wordt het moeilijk. We probeerden wel, maar konden niet terugslaan.”

Thalhammer en co verlieten Union echter met een compliment van de thuisploeg. “KV Oostende deed aan pressing én speelde voetbal", sprak trainer Karel Geraerts. “Je kan spreken van druk zetten, maar tegelijk niét voetballen. KVO deed beide. Proficiat aan hun coach voor wat hij doet in een heel korte tijd."

