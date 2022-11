KV Oostende drukt Thes Sport na de rust weg en wint ruim: “Voor de rust speelden we handbal”

KVO-coach Thalhammer had genoeg gezien om bij de rust Thierry Ambrose in te brengen. De aanvaller van de Kustboys had amper tien minuten nodig om de ban te breken. Hij kopte een corner voorbij de doelman in het hoekje. Het was Vanaken die de hoekschop te makkelijk weggaf. Daarna ging het snel en konden Atanga en Bätzner de score opdrijven tot 0-3. Sam Vanaken nam nog revanche voor die te makkelijke corner door er zelf eentje binnen te koppen. Berte legde in het slot de 1-4 eindstand in doel. “In de eerste helft speelden we te veel handbal", aldus Thalhammer achteraf. “We tikten de bal maar rond zonder gevaar te creëren. In de tweede helft ging dat een stuk beter na de inbreng van Ambrose. Al bij al missie geslaagd en we kunnen met vertrouwen richting het weekend werken.” Thes Sport-coach Patrick Witters kon al bij al leven met het resultaat. “Dit was vooral een leerrijke ervaring voor de jongens. Het is mooi dat we ons konden meten met een ploeg uit 1A, maar uiteindelijk zag je het verschil. We ronden een mooie bekercampagne af waarin we de doelstelling haalden. Al had ik liever gehad dat het bij 1-3 bleef.”