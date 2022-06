KV Oostende begint aan voorbereiding nieuw voetbalseizoen: “Een goeie start is kapitaal”

Versterking

“We beginnen positief en enthousiast aan de voorbereiding", begint Vanderhaeghe. “Het was een aangename kennismaking, vooral met enkele nieuwe gezichten van de technische staf (assistent Gino Caen, fysiektrainer Korneel Deceunindk, video-analist Wesley Deschacht en keepertrainer Eberhard Trautner, red.). Let wel, deze kern is nog niet sluitend. We verwachten nog zowel inkomende als vertrekkende spelers. In elke rang hebben we versterking nodig. Zo hebben we zeker nood aan een stabiele defensie. Het knelpunt vorig jaar was dat we te veel goals slikten. Als we tijdens de voorbereiding de basis leggen, nemen we een voorsprong op de concurrentie. Om nu al te spreken over een bepaalde formatie of opstelling is het dus nog véél te vroeg.”