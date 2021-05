KV Mechelen, zonder Nikola Storm, kan morgen Europees voetbal halen: “Maar dat is nog een ver-van-mijn-bed-show"

Storm onderging vandaag een echo en daarop kon geen averij worden vastgesteld. De flankaanvaller ondervindt wel nog steeds hinder aan de enkel en is er tegen KV Oostende dus niet bij. “Het is moeilijk te zeggen van waar Nikola’s pijn precies komt”, vertelt Wouter Vrancken. “Donderdag gaan ze nog scans nemen. Ze willen zeker zijn dat er niets mis is in het gewricht. Het is nog afwachten. Zoals het er nu uitziet, lijkt het goed te komen voor het duel tegen Gent komend weekend. Alleen moet zijn pijn weggaan.” Het uitvallen van Storm is een aderlating. Hij was dé man-in-vorm. Met Marian Shved heeft Wouter Vrancken wel een waardig alternatief. In de verdediging zal Sheldon Bateau in principe de geschorste Thibaut Peyre vervangen.

Bij KV Mechelen stijgt de spanning intussen. Morgen kan het zich al kwalificeren voor de tweede ronde in de Conference League. En als het morgen niet lukt, dan krijgt het zaterdag sowieso nog een kans tegen AA Gent. Vrancken houdt de druk af. “De spelers zijn er niet te veel mee bezig. Er is gewoon plezier op training, met veel energie. Iedereen wil er vol tegenaan. Er wordt niet veel druk ervaren. We houden altijd in ons achterhoofd van waar we komen en zullen wel zien waar we morgenavond staan.”

Volledig scherm © Photo News

Volgens Vrancken is zijn spelersgroep (nog) niet bezig met Europees voetbal, maar bij de fans leeft wel het enorm. “We hebben hevige supporters die begaan zijn met de ploeg en hún club. Zij mogen dromen, en dat mogen de spelers ook. Maar ze moeten niet vergeten wat er nodig is om te presteren.”

Wat Europees voetbal zou betekenen voor Vrancken zelf? “Nog niet over nagedacht. Europees voetbal is nog een ver-van-mijn-bed-show”, grijnst hij. “Ik focus gewoon op de match. Het is net zoals bij de bekerfinale twee jaar geleden. Wij vroegen ons toen ook niet af wat er na winst zou gebeuren. Wij focusten enkel en alleen op de wedstrijd zelf. Kijk, voor de play-offs werd de vraag gesteld wat onze ambitie was. Dan heb ik duidelijk geantwoord: wínnen. Nog twee matchen te gaan, en we zijn op koers. We willen onze goede reeks doortrekken. Dát is het enige wat mij interesseert op dit moment.”

Volledig scherm © Photo News