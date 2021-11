KV Mechelen verliest van defensief sterk STVV: “Tegen zo’n ploegen hebben we het moeilijk”

Het wordt stilaan duidelijk hoe dit KV Mechelen te verslaan is dit seizoen: op kracht en lengte. Weer incasseerde Malinwa een goal op een stilstaande fase. De ongelukkige owngoal van Bijker was tegendoelpunt nummer acht dit seizoen vanop een spelhervatting. Alleen Genk doet even slecht. Waar Kerim Mrabti na de match nog ontkende dat het tegen STVV een kwestie van lengte is, gaf Nikola Storm toch aan dat het een zwakte is van KV.

“STVV heeft serieuze beren lopen achterin”, zei de flankaanvaller. “Het is al een paar keer gebleken dat we het moeilijk hebben tegen zo’n ploegen. Voorin lopen wij ook niet rond met de grootste jongens. Aanvallend moeten wij het meer hebben van onze looplijnen.” De vele positiewissels en het typische combinatiespel van KVM kwam niet tot zijn recht tegen STVV, dat alles achterin goed dichthield na de 0-1.

Storm: “Van in het begin probeerde STVV ons te beletten te voetballen. Ze stonden compact en scoorden op een klungelige manier. Nadien gooiden ze alles dicht. Dat was hun volste recht natuurlijk, maar wij waren wel de enige ploeg die wilde voetballen. Het was moeilijk om de ruimtes te vinden. In de eerste helft hadden we enkele goeie kansen, waaronder een schot op de paal en een afgekeurde goal, maar het heeft niet mogen zijn. Het zat ons niet mee. We misten wat creativiteit en maakten soms de verkeerde keuzes. Ik denk dat een gelijkspel wel een eerlijkere score had geweest.”

KV Mechelen liet zo de kans liggen om een goede zaak te doen bovenin het klassement. “We zetten een sterke reeks neer (16 op 18, red.). Het is jammer dat we nu zo verliezen. Dit is zuur. Een wedstrijd voor een vol huis moet je eigenlijk altijd winnen.”

Na de interlandbreak moet Malinwa opnieuw voor eigen publiek vol aan de bak. Dan komt Club Brugge op bezoek. “Deze nederlaag moeten we snel vergeten. Kopjes omhoog en met goeie moed richting Club. Dan gaan we er weel vol tegenaan.”



