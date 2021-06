KV Mechelen-nieuwkomer Hugo Cuypers: “Ik ben in familiale club terecht gekomen”

Cuypers’ transfer naar Malinwa sleepte de voorbije weken aan wegens administratieve beslommeringen, maar gisteren stond hij dus goed en wel op het trainingsveld. “En dat is het belangrijkste. Het is de eerste keer in mijn profcarrière dat ik een volledige voorbereiding kan meedraaien. Toen ik de voorbije jaren een transfer maakte, duurden de onderhandelingen telkens tot eind augustus, en vorig jaar was er geen voorbereiding wegens corona.”

De Luikse spits, die schoolliep in Tongeren en dus perfect tweetalig is, hoopt in deze voorbereiding een brede basis op te bouwen om komend seizoen te kunnen knallen. “Ik ben een energieke spits die graag tussen de lijnen opduikt. Deze voorbereiding moet ik mijn ploegmaats nog beter leren kennen. Ik heb KV vorig seizoen vooral in de play-offs zien spelen. Ze staan voor mooi en aanvallend voetbal: ideaal voor een spits als mij. Ik kijk ernaar uit om voor Malinwa te spelen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor het grote publiek is Cuypers nog relatief onbekend in België. Maar hier naam willen maken, is niet per se zijn grootste ambitie, zegt hij. “Ik wil gewoon zo ver mogelijk raken met Mechelen en de fans enthousiast maken. Ik heb nu al het gevoel dat ik in een goede, familiale ploeg ben terechtgekomen, met een trainer die in mij gelooft. Ik had met Wouter Vrancken al eens gesproken toen hij nog bij Lommel zat (in 2017, red.). Sindsdien zijn we in contact gebleven.”

Ook Vrancken stond gisteren na de training de pers te woord. Hij is “tevreden” over de transfers die KV Mechelen al realiseerde. “Het zijn allemaal jongens met een goede mentaliteit. En ik ben blij waar de ploeg nu staat qua versterkingen. Er zijn weinig ploegen die nu al drie aanwinsten beet hebben. Tom Caluwé (technisch directeur, red.) levert goed werk.” Over de ambities komend seizoen is Vrancken duidelijk. “We mikken opnieuw op de top acht én willen nóg sterker worden als team.”

Volledig scherm © BELGA