KV Mechelen klopt Maccabi Haifa in het slot, maar: “Er ligt nog heel wat werk op de plank”

Buijs stuurde een nagenoeg type-elftal het veld op voor zijn eerste wedstrijd Achter de Kazerne. Van Hoorenbeeck begon op de linksachter, Lavalée startte op de ‘zes’ en Shved, Hairemans en Hernandez stonden in steun van diepe spits Malede. Pas in de 70ste minuut sloeg de Nederlandse coach aan het wisselen. Ietwat ongebruikelijk voor een oefenwedstrijd. “Over twee weken begint de competitie. Dan mag je ook maar vijf keer wisselen. De jongens moeten volume en wedstrijdritme opdoen”, aldus Buijs na de partij. Nieuwkomer Ngoy speelde de laatste 20 minuten. “Doordat het seizoen van Eupen vroeger stopte, heeft hij een langere break gehad. Fysiek is er dus nog werk voor hem.”

Veel kansen vielen er niet te noteren langs Mechelse kant. Een schotje van Schoofs, een gevaarlijke voorzet van Shved en een kopbal van Van Hoorenbeeck. Dat waren de mogelijkheden voor Malinwa. Tot Schoofs het in de allerlaatste minuut eens vanop afstand probeerde. “Het was lang wachten op het doelpunt, maar gelukkig viel dat net op tijd. Deze overwinning geeft toch een fijn gevoel. Zeker na de nederlagen van de voorbije weken. Maccabi speelt binnenkort de voorrondes van de Champions League, dus dat is echt wel een ploeg met kwaliteit”, vertelde de kapitein.

Lavalée tussen Vanlerberghe en Wouters

In grote delen van de wedstrijd zakte Lavalée in balverlies een linie achteruit om post te vatten tussen het centrale duo Vanlerberghe-Wouters. Daardoor was het voor Schoofs zoeken alleen voor de defensie. “Het is een idee van de trainer om in balverlies met vijf achterin te spelen. De flankaanvallers moeten mij dan steun geven door naar binnen te komen en de ruimtes klein te maken. We hebben nog heel wat werk om dat beter af te stemmen, zodat de tegenstander niet zo makkelijk de vrije man kan vinden tussen de linies. De ruimte was soms veel te groot”, besloot de middenvelder.