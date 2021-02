KV Mechelen kan dit weekend de top acht induiken: “Dat zorgt voor extra motivatie”

Malinwa won gisteravond verdiend met 0-1 van Beerschot in de achtste finales van de beker. Het mag dus met vertrouwen terug afzakken naar het Kiel zondag. “Dit positief gevoel willen we meepakken”, vertelt Vrancken. “We gaan weer voor de drie punten, al mogen we niet blind zijn voor de zaken die beter moeten. Zo denk ik aan de momenten waarop Beerschot toch gevaarlijk kon zijn, vaak op de counter en op de stilstaande fases. Daarop moeten we beter doen. En we moeten klaar zijn voor een Beerschot dat met andere intenties (lees: aanvallender, red.) de wedstrijd zal aanvatten. Of het lastig is om twee keer op korte tijd dezelfde tegenstander te treffen? Het geeft een 1B-gevoel. Neen, leuk is het niet. (grijnst) Anderzijds hebben wij als staf qua analyses minder werk dan wanneer we een andere opponent hadden gehad.”

KV Mechelen neemt het in de kwartfinale op tegen RC Genk. “Het enige waarop ik hoopte, was een thuismatch. Dat is niet gelukt. Verder maakte het me weinig uit. Wij hebben kans tegen Genk, maar dat is voor later.”

Eerst Beerschot dus zondag. Mits winst kan KV Mechelen voor het eerst sinds de derde speeldag weer de top acht induiken. “Dat zorgt voor extra motivatie. Al hebben mijn spelers altijd alles gegeven, waar we ook stonden in het klassement. Los van de prestatie op zich, kan play-off 2 halen ook belangrijk zijn richting volgend seizoen. Dan is het tussenseizoen niet te lang, en dat zou goed zijn voor de fysieke paraatheid van de spelers.” Voor de ploegen die buiten de top acht eindigen, is het seizoen midden april al gedaan.

Van Damme fit?

Welke spelers fit zullen geraken voor zondag, is nog gissen. KV traint deze namiddag pas. Dan zal blijken hoe Van Damme (adductoren) zich voelt. Achter zijn naam staat alleszins nog een vraagteken. Bateau en Walsh maken in principe weer deel uit van de selectie, net als Thoelen. Shved (hamstrings) is nog steeds out.

