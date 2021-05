KV Mechelen begint Europe play-offs met gelijkspel tegen Gent: “Blijven achter met wrange nasmaak”

Nikola Storm. Hij alweer. Ook tegen AA Gent maakte de flankaanvaller het verschil voor KV Mechelen. Hij scoorde de 0-1 na een knappe actie én een tikkeltje geluk bij de afwerking. Zijn vijfde (!) doelpunt in drie wedstrijden. Enkele minuten later bood hij Druijf ook nog eens de 0-2 aan met een strakke voorzet. Man van de match. “Voor mezelf is dit uiteraard goed. Mijn statistieken vielen lange tijd tegen, maar het doet goed om nu zo beslissend te zijn. Dit wil ik doortrekken.”

Ondanks een nieuwe knalprestatie overheerste wel ontgoocheling bij Storm. KV Mechelen gaf z’n voorsprong namelijk helemaal uit handen in de openingsfase van de tweede helft. Van 0-2 naar 2-2: Malinwa moest zich tevreden stellen met een punt in de Ghelamco Arena. “Dat is toch zuur. Als we vandaag wonnen, speelden we volgende week voor de eerste plaats tegen KV Oostende.”

Volledig scherm © Photo News

Volwassenheid

Ook Jordi Vanlerberghe baalde. “We blijven achter met een wrange nasmaak”, aldus de verdediger. “We waren naar hier gekomen om te winnen, en dat was ook te zien in de eerste helft. We waren veel beter dan Gent. Maar dan ontbreekt het ons aan volwassenheid. Het is een enorme teleurstelling dat we gelijk spelen. Zo’n voorsprong vasthouden, is echt een werkpunt voor ons. Anderzijds moeten we ook meenemen dat we een goéde match speelden tegen Gent.”

Met Vanlerberghe als een van de sterkhouders. Defensief secuur, mét aanvallende impulsen. Zo zorgde hij bij de 0-2 voor de pre-assist na een imponerende ren. “Ik zag de ruimte, en dan twijfel ik meestal niet.”

KV Mechelen liet zien dat er met hen maar best rekening gehouden wordt in de Europe play-offs. “We staan hier verdiend, hé. Het is ons doel zoveel mogelijk te winnen. En dat moéten we volgend weekend tegen KV Oostende ook doen als we nog voor de eerste plaats willen meestrijden, want dat is het enige wat telt in deze nacompetitie”, besluit Vanlerberghe.

Volledig scherm Jordi Vanlerberghe © BELGA