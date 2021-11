KV Mechelen-aanvallers rijgen statistieken aan elkaar: “We begrijpen elkaar steeds beter”

“Tegen KV Oostende scoorde ik voor het eerst twee goals in één match voor KV Mechelen. Jammer dat mijn derde werd afgekeurd voor offside. Ik had Bijker ook zijn eerste assist gegund”, glimlacht Kerim Mrabti. “Ik voel me goed. Als ploeg zijn we in vorm de laatste weken. In het begin van het seizoen liep het moeizaam. Na de zware nederlaag tegen Anderlecht hebben we samengezeten en allen in de spiegel gekeken. We beseften dat we nóg harder moesten werken. Sindsdien zit iedereen in de ‘flow’. Ook ik, ja. Mijn seizoenstart was niet super. Misschien dat onze korte vakantie daarin meespeelde. Maar nu speel ik weer met veel vertrouwen. I’m happy.”