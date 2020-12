KV Kortrijk sluit 2020 af met een positieve noot: “We moeten weer een vesting worden”

“In het verleden was elke club bang om naar Kortrijk te komen”, zegt Yves Vanderhaeghe. “Dat was de laatste tijd niet meer zo, maar na onze thuisoverwinningen tegen Oostende, Standard en Genk groeit onze reputatie opnieuw. KV Kortrijk moet weer een vesting worden.” Aldus de nieuwjaarsboodschap van een tevreden coach.

Het was op woensdag 16 december nog bang uitkijken wat het slot van 2020 in petto had voor KVK. Die avond ontving het Standard, daarna ging de trip naar Genk en tenslotte weer thuis tegen Gent. Stel maar eens dat het tegenviel en dat de Kortrijkzanen niets konden oogsten tegen deze drie teams uit de G5. Als dat was gebeurd, dan had KVK nu drie punten meer dan het laatst geplaatste Moeskroen.

Dankzij twee nipte thuiszeges krijgt Vanderhaeghe wat hij vroeg. “Ik wil wat lucht hebben zodat we rustig kunnen ademen”, zei hij vóór de aftrap. Nu heeft zijn team die lucht: negen punten meer dan de staartploegen en daarmee klimt het zelfs in de top acht.

2019-2020: geen bekerfinale

KV Kortrijk speelde vorig seizoen in januari, februari en één keer nog in maart 2020 nog acht wedstrijden vóór het coronavirus zelfs de laatste speeldag van de reguliere competitie verhinderde. Het team won er drie van, verloor er drie en speelde twee keer gelijk. Waarmee het elfde eindigde met 33 punten. Amper 7 meer dan het er dit seizoen al heeft gehaald.

In die tijd was het dat KVK zijn twee halve finalematchen speelde tegen FC Antwerp. Op de Bosuil werd een sterke 1-1 neergezet, maar de weg naar de finale werd in het Guldensporenstadion afgesloten door de latere bekerwinnaar na het strafschopdoelpunt (0-1) van Refaelov. Een bittere pil voor een ploeg die zich met regelmaat tot dicht bij de Heizel kan sjotten, maar er nog altijd maar één keer geraakte.

2020-2021: sterke start

De thuisnederlaag tegen het bescheiden Waasland-Beveren op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen liet niet veel positiefs voorspellen, maar de 10 op 12 die volgde, maakte veel goed. Alleen: winnen in eigen huis bleek een werkpunt. Vóór de recente overwinningen tegen Standard en Gent werden alleen nog maar Moeskroen en Oostende over de knie gelegd.

“Dat was te weinig”, beseft Yves Vanderhaeghe. “We moeten weer een vesting worden en aan die reputatie moeten we zelf werken. Zaterdag 9 januari hernemen we met een thuismatch tegen topploeg Racing Genk en dan moeten we dat maar eens bevestigen.”

De coach weet dat dit de start wordt van een drukke periode. “We hebben een smalle kern en ik duim dat er niet veel blessures en coronagevallen roet in het eten zullen gooien”, hoopt hij. Sainsbury zal op 2 januari de training kunnen hervatten, Badamosi, Rougeaux en Luqman moeten langzaam weer klaar geraken en hoe het is met Kristof D’Haene die aan de heup werd geopereerd? Hij volgt ter plekke de thuismatchen van zijn team. “Ik revalideer volop”, zegt hij. “Er is nog spierstramheid maar ik voel week na week vooruitgang.” Een tinteling in zijn ogen verraadt dat ‘D’Haentje’ hoopt nog dit seizoen een paar wedstrijden te kunnen spelen.

In januari staat KVK na het duel met Genk vooral tegen ploegen van gelijk niveau, en daar loert alweer het gevaar, want dan wordt de ‘grinta’ die er tegen de toppers is, wel eens in de kleedkamer gelaten. Nog op het menu: Oostende-KVK, KVK-STVV, KVK-Cercle, Beerschot-KVK en KVK-Charleroi, meteen gevolgd door de bekerpartij op Lommel.

Met vier thuismatchen op het januari-programma wordt het uitkijken of het Guldensporenstadion inderdaad weer de vesting kan worden die Yves Vanderhaeghe wil terugzien.