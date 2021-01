KV Kortrijk-Cercle: Yves Vanderhaeghe moet puzzelen met nog amper vijftien veldspelers

Drie spelers verlieten deze maand de club. Met Christophe Lepoint (36) bestond het akkoord dat hij in januari gratis mocht vertrekken als hij nog een ploeg vond voor het komende seizoen. Hij vond in zijn woonplaats Moeskroen net wat hij zocht. Het is hem gegund. Anders was het met Mboyo en Van Der Bruggen. Zij zouden einde juni ook einde contract zijn en insiders weten welke druk er dan door makelaars op een club wordt uitgeoefend om de spelers in januari al te laten overstappen. KVK hield er nog twee keer 300.000 euro aan over, maar had de spelers liever tot einde seizoen gehouden. Wat is een ploeg evenwel met een speler die misnoegd is om een verhinderde overgang?