KV Kortrijk-aanvoerder Kristof D’Haene is snoeihard voor zijn ploeggenoten: “Sommige jongens waren vandaag niet op de afspraak”

Volgende week trekt KV Kortrijk met het mes op de keel naar het verre Eupen. Het wordt meteen een zespuntenmatch. Het zal alleszins beter moeten dan tegen de Rouches, want de Kerels gingen in eigen huis met tien man ten onder tegen een eveneens matig Standard. “We speelden een dramatische eerste helft en konden amper doelgevaar creëren”, weet Kristof D’Haene. “In de tweede periode was er meer grinta aanwezig, maar dan scoorde Amallah een knap doelpunt en weet je dat het moeilijk wordt. Het was gewoon simpelweg te weinig vandaag.”

Na de rode kaart van Kevin Vandendriessche zakte Kortrijk helemaal weg. “Dat was misschien wel het kantelpunt. Kevin wist waarschijnlijk niet wat er in zijn rug gebeurde. Hij dacht dat Davida alleen op Marko (Ilic, red.) kon gaan. Maar het begint bij de aanvallers. Zij moeten eigenlijk een klein foutje maken.”

Verdiende nederlaag

Dat Standard de betere ploeg was, zag de 32-jarige verdediger ook. “Ze verdienden inderdaad de drie punten. Het seizoen is nog lang, maar we zullen de koppen bij elkaar moeten steken. Er zal iets harder gewerkt moeten worden, want sommige jongens waren vandaag niet op de afspraak. We moeten durven in de spiegel te kijken.”

“We begonnen veel te slap aan de wedstrijd. Ik snap niet hoe dat komt, want alle ingrediënten waren aanwezig om er een schitterende wedstrijd van te maken. Het was mooi weer, het veld lag er perfect bij en het publiek schreeuwde ons luidkeels toe.”

Lamkel Zé

Bij Kortrijk verscheen Lamkel Zé voor het eerst aan de aftrap, maar hij kon geen potten breken. “Didier had het wat moeilijk, maar dat is ook normaal. Onze andere nieuwkomer, Satoshi Tanaka, viel gretig in. Je zag meteen dat hij erg goed kan voetballen. Nu is het vooral belangrijk dat we onze rug rechten. Op Eupen moeten we vol aan de bak. Enkel met de drie punten mogen we tevreden zijn. Ik hoop dat iedereen dat beseft.”

