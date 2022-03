Kurt Weuts en RC Mechelen herleiden titelstrijd tot duel met Pelt na topperwinst tegen Diest (2-1): “Een dikke pluim voor de hele ploeg”

Zoveelste achterstand

Opvallend: Racing Mechelen kwam al voor de vijfde keer in zes wedstrijden op achterstand. “Daar wordt door de buitenwereld meer over gepraat dan in de groep”, vertelt Weuts. “Het is niet dat we staan te slapen als de wedstrijd begint. Iedereen start scherp, maar de tegenstander ook en scherper tegen Racing dan in andere wedstrijden. Tegen Diest was de 0-1 het gevolg van een momentopname die in ons nadeel werd beslist. Wij zagen geen strafschopfout, maar de scheidsrechter wel. Dan kan je daar weinig tegen beginnen. Het belangrijkste is dat we na een een achterstand ook telkens terug knokten. We zijn gegroeid als groep en iedereen beseft dat het op basis van talent alleen niet zal lukken. De mentaliteit is fantastisch.”