Kurt Weuts en Racing Mechelen trekken naar Lille: “Details zullen heel seizoen bepalend zijn”

“Naïef”. Zo omschreef Racing Mechelen-trainer Greg Vanderidt de manier waarop zijn troepen nog een zeker punt uit handen gaven tegen Tongeren vorig weekend. Naïef omdat ze na de gelijkmaker van Akarom diep in de toegevoegde tijd, in een vlaag van enthousiasme, nog een weg naar voren zochten op zoek naar de winning goal, maar daarbij in het bezoekend mes liepen. De 2-3 nederlaag zorgde voor diepe teleurstelling, maar die maakte daags nadien al plaats voor strijdvaardigheid met het oog op de verplaatsing naar Lille van nu zaterdag.

“Laten we zeggen dat we tegen Tongeren kennis maakten met het niveau van tweede nationale”, aldus Racing-kapitein Kurt Weuts. “Het werd al meermaals aangegeven, en ik speelde zelf ook al op dit niveau, maar alles hangt hier af van details. Die gaan een resultaat steeds vaker bepalen. Wij hadden zaterdag meer balbezit en meer kansen, maar Tongeren trapte vier keer naar doel en scoorde drie keer. Dat is het verschil. Zij grepen hun momenten terwijl wij net niet efficiënt genoeg waren in elke linie.”

Enthousiasme

“En dan was er inderdaad nog de naïviteit bij die laatste tegengoal. In de toekomst zullen we de bal waarschijnlijk wel wegtrappen om dat punt vast te houden, maar ik denk dat iedereen zich er ook wel van bewust is dat we op dat moment gewoon doorgingen op het enthousiasme van de gelijkmaker. We geloofden echt allemaal nog dat we konden winnen. Maar goed, hopelijk hebben we onze les geleerd en dan gebeurde het beter op de eerste speeldag dan op de laatste als er misschien nog meer van af hangt.”

Natte truitjes

“De ontgoocheling was logischerwijze groot, maar tegelijkertijd was ze ook snel doorgespoeld. Iedereen zal er aan moeten wennen dat we er in deze reeks niet los door zullen lopen en dat is ook de ambitie niet. Los van het resultaat waren er meer dingen om wél positief over te zijn. Er was veel inzet, ik zag spelers die hun truitje nat maakten voor Racing Mechelen, er werd vrij goed gevoetbald en we kregen kansen. Dát moeten we meepakken en zeker niet alles plots in twijfel trekken.”

Lille

Zo trekt het Racing-legioen zaterdagavond naar Lille, de club die mee promoveerde in het zog van de Mechelaars en waar Racing eind vorig seizoen zelf een eerste kans op de titel verloor, 3-2 werd het toen. “Een heel stabiele ploeg”, noemt Weuts de tegenstander van zaterdagavond. “Lille zet een sterk blok neer en hoewel het misschien niet altijd even frivool voetbalt, kennen de spelers wel perfect elkaars kwaliteiten. De afgelopen jaren was het steeds een te duchten tegenstander en ik verwacht het dit seizoen niet anders. Het zal neerkomen op strijd en inzet en dan zullen details de uitkomst bepalen.”