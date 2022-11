Kurt Weuts bezorgt RC Mechelen eerste derbyzege tegen (Jong) Malinwa in 18 jaar (0-1): “Dit betekent veel meer dan drie punten”

“Dit wordt geen feestavond na een doordeweekse overwinning”, lacht matchwinnaar en kapitein Weuts. “Als je ziet hoeveel volk ons nog staat op te wachten aan het eigen stadion, dan zegt dat eigenlijk alles. We tellen ‘maar’ drie punten bij in het klassement, maar dit betekent zoveel meer. Onze fans hebben zoveel miserie gekend en moesten zolang wachten op een nieuwe derby dat we hen geen mooier geschenk kunnen geven dan deze zege. De derby stond van bij de bekendmaking van de kalender aangestipt en dan voelt het fantastisch als je daar als winnaar uit komt. Ook al was het ‘maar’ tegen Jong KV, hier hebben we met z’n allen naar uitgekeken. Een titelfeest is het net niet, maar het geluk straalt hier van de gezichten.”

Lege goal

“Mijn goal? Het moet toch een van de meest speciale uit mijn carrière zijn. Al was het doelpunt tegen Diest dat ons de periodetitel vorig seizoen ook best memorabel. Maar mooi was deze niet bepaald. (lacht) De voorzet vanop links ging aan alles en iedereen voorbij waardoor ik de bal makkelijk in een leeg doel kon trappen aan de tweede paal. Niets weergaloos dus, maar de ontlading was wel groot. Zeker omdat we naar het einde van de wedstrijd gingen.”

Zes op zes

“Ik vond het in elk geval een verdiende zege. Als KV dreigde was het vooral via spelhervattingen, maar ik kan me geen grote reddingen van Senne (doelman Goossens red.) voor de geest halen. Dan waren onze mogelijkheden scherper. Alleen was het vaak een kwestie van net niet. Gelukkig viel die bevrijdende goal dan toch nog op het einde. Hier moeten we nu even van genieten, maar ons seizoen stopt hier niet natuurlijk. We pakken nu zes op zes en dus gaan we proberen om volgende week verder te gaan op dat elan.”

KV Mechelen: Falchou, Rottiers (82' Jacobs), Bohets, Portner, Asare, Mukau, Bafdili (86' Van Campenhout), Dolet (46' Soelle Soelle), Lefrancq, Van Den Eynden, Antonio (46' Robberechts).

RC Mechelen: Goossens, De Paepe, Hmouda, Heyvaert, Weuts, Van Der Brempt (44' Mrani), Kerckhofs, Spaenhoven, Ventôse (90' Harrou), Carrez, Akarom.

Doelpunt: 83' Weuts (0-1).

Geel: Antonio, Van Der Brempt, Ventôse, Robberechts, Spaenhoven, Heyvaert, Hmouda.

