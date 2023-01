Kurt Vercamp (SK Roeselare-Daisel): “Starten met een zege en nieuwkomers scoren meteen!”

Bij de Schierveldeboys zag coach Kurt Vercamp twee nieuwkomers debuteren. “Tibo Van De Velde heb ik enkele maanden terug zelf gecontacteerd bij Winkel Sport en hij toonde in aanvallend opzicht meteen zijn waarde door te scoren. Ook de 21-jarige Nederlandse spits Prinsley Mengi Kimvwidi kon zijn competitiedebuut maken. Hij trainde al van bij aanvang van het seizoen bij ons mee maar was nu eindelijk ook speelgerechtigd. Hij speelde al mee in de oefenwedstrijd tegen SK Oostnieuwkerke maar mocht nu ook zijn debuut met een doelpunt vieren.”

Meer efficiëntie voorin

“Het was tegen SV Rumbeke zeker niet onze beste wedstrijd van het seizoen. Voor de winterstop speelden we enkele uitstekende partijen maar werden daarin te weinig beloond omdat we te veel scherpte voor doel misten. We wisten dus waar ons schoentje wrong en in aanvallend opzicht hebben we tegen SV Rumbeke heel wat meer efficiëntie voor de dag gelegd. Met een zeker en vast verdiende 3-0-derbyzege als gevolg. Het is voor geheel de club en zeker ook voor de trainersstaf en de spelersgroep een opsteker dat we met een driepunter het nieuwe jaar kunnen aansnijden. Een meer dan deugddoende overwinning en je merkte ook dat het voetbal op Schiervelde terug leeft. Er waren meer dan 250 eters voor deze match en ook de Roeselaarse voetbalfans hebben blijkbaar terug de weg naar Schiervelde gevonden. Rustig verder bouwen aan de toekomst van deze club is het devies.”

Match per match

“We deden met die derbyzege ook een goede zaak in het klassement en staan nu op een rustige plaats in de middenmoot. Het seizoen is echter nog vrij lang en we moeten dan ook met beide voeten op de grond blijven. Niet gaan dromen maar met een realistische blik vooruitkijken. We hebben nu een goed uitgebalanceerde kern en de plaatsjes in het elftal worden iets duurder door die interne concurrentie. Verder dan de eerstvolgende match vooruitkijken doen we niet. Volgende week trekken we naar Wolvertem Merchtem en daar staan zoals elke week ook terug drie punten op het spel.”