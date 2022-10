Kurt Vercamp (SK Roeselare-Daisel): “Spelers hebben op het veld voor een antwoord gezorgd”

Die mening deelt ook coach Kurt Vercamp, die het debuut in derde provinciale van zijn team op een rustige manier evalueert. “Met twee zeges, drie gelijke spelen en drie verliesbeurten kunnen we niet meteen hoog van de toren blazen maar moeten we nu ook niet aan de klaagmuur gaan staan”, stelt Roeselarenaar Kurt Vercamp, die het Schierveldehuis al enkele decennia goed kent. “Negen punten is goed maar volgens mij hadden we er zeker een tweetal meer verdiend en dat zou al een totaal ander beeld op het klassement gegeven hebben.”

Prima reactie op Lede

“Twee weken terug speelden we thuis tegen SV Anzegem een ontzettend zwakke partij. Een sportief dieptepunt voor mijn spelersgroep en ik heb hen dan ook met recht en reden op die uitermate zwakke vertoning gewezen. Ze hebben op het veld van Jong Lede alvast met een heel degelijke prestatie geantwoord. We kwamen wel, voor de zoveelste keer dit seizoen al, vroeg op achterstand maar iedereen heeft zich dubbel en dik geplooid om die scheve situatie recht te zetten. We waren geheel de match dominant en kenden wat pech bij de afwerking zodat we finaal met een 1-1-gelijkspel vrede moesten nemen. De spelers hebben in elk geval hun mentale weerbaarheid getoond want een herhaling van de wanprestatie tegen Anzegem kon echt niet meer door de beugel.”

Alle neuzen in dezelfde richting

“De komende weken moeten we onze positie in het klassement wat verbeteren zodat we niet te veel naar beneden moeten kijken. Onze kern werd dit seizoen met heel wat jongeren aangevuld maar het is niet evident om veel youngsters op hetzelfde moment in te passen. Vooral niet als de ploeg nog niet op volle toerental draait en de anciens onze jongeren onvoldoende op sleeptouw kunnen nemen. Komend weekend trekken we naar Voorde-Appelterre, de tweede in de stand. Geen makkelijke opdracht maar uiteraard zullen we er volop onze kansen gaan. Alle neuzen in dezelfde richting graag, zowel op als naast het veld! En er mag zeker niet vergeten worden dat er een enorm niveauverschil is tussen eerste provinciale en derde nationale.”