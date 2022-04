Kurt Vercamp (SK Roeselare-Daisel): “Promotie naar derde nationale is binnen!”

Die promotie hing voor de manschappen van coach Kurt Vercamp zondag aan een zijden draadje. SK Roeselare-Daisel kwam twee keer op voorsprong maar de Wervikse Tabaksjongens, aangevoerd door het trainersduo Jakob Crombez- Davy Cappelle, sloeg twee keer terug. Pas in de allerlaatse minuut kon Laurens Vandenheede de bevrijdende Roeselaarse treffer tegen de netten jagen. “Het was een felbevochten tweestrijd”, geeft een dolgelukkige coach Kurt Vercamp na afloop van de match toe. “Toen Wervik voor een tweede keer langszij kwam, was het voor ons pompen of verzuipen. Voor ons was het immers onze allerlaatste match en met een puntendeling zouden we wellicht op de slotdag net naast de prijzen gegrepen hebben. De eerste drie in de stand promoveren immers en een dergelijke opportuniteit mochten we als toch wel ambitieuze club niet laten liggen. De ontlading bij die winnende treffer in de slotminuut was dan ook gigantisch. Enkel Blankenberge kan ons nu nog bijbenen want SV Rumbeke kan bij winst op de slotdag ons niet meer voorbijsteken omdat wij een beter doelpuntengemiddelde hebben. Promotie naar derde nationale is dus een feit en dat is een zegen voor deze club en ook voor het Roeselaars voetbal in het algemeen. Volgend seizoen terug nationaal voetbal op Schiervelde, mooi zo! “