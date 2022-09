Kurt Vercamp (SK Roeselare-Daisel): “Geen makkelijke start, maar blij dat het een reeks hoger is”

“Een uitstekende zaak voor het Roeselaars voetbal”, zucht Roeselarenaar Kurt Vercamp opgelucht. “Uiteraard ken ik het huis Schiervelde op mijn duimpje. Ik speelde er bij de jeugd en verdedigde veertien seizoenen de kleuren van het fanionelftal. Na wat korte omzwervingen belandde ik op 40-jarige leeftijd weer op Schiervelde en heb er zowat alle functies uitgevoerd. Nu ben ik er T1 en uiteraard is geheel de club supercontent dat we nu een reeks hoger mogen spelen. Opnieuw nationaal voetbal op Schiervelde, dat is toch mooi. Uiteraard waren we vorig seizoen gestart met de ambitie om zo snel mogelijk uit eerste provinciale weg te geraken, maar dat is uiteraard geen evidentie. Doordat er extra stijgers in onze provincie kwamen, hebben we die unieke kans om te promoveren ook optimaal benut.”

Een mooie uitdaging

“Het wordt ongetwijfeld een interessante reeks voor ons. We zijn met vijf West-Vlaamse ploegen en acht teams uit onze reeks speelden vorig seizoen nog in eerste provinciale. Het wordt dus een vrij open reeks met voor ons toch heel wat onbekende tegenstanders. Een mooie uitdaging en we zijn er zeker en vast klaar voor. Na heel wat moeilijke jaren, ziet de toekomst van SK Roeselare-Daisel er heel mooi uit. Met uiteraard dank aan de vele mensen die zich na het faillissement van SV Roeselare zijn blijven inzetten om voetbal op Schiervelde te behouden.”

Lastige start

“Zaterdagavond trekken we voor onze eerste opdracht naar Aalter, dat vorig seizoen blijkbaar als vierde eindigde in eerste provinciale Oost-Vlaanderen. Een tegenstander die we zeker niet mogen onderschatten. Onze start is overigens vrij lastig, want dan spelen we thuis tegen VW Hamme en uit bij Tempo Overijse. Twee ploegen die toch vaak bij de titelkandidaten geciteerd worden. Met ons spelerspotentieel moeten we zeker in staat zijn om in die reeks mee te draaien.”

