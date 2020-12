Kurt Vandeputte (KSV Oudenaarde) over herstart amateurvoetbal: “Voetbal Vlaanderen dacht niet goed na over financiële implicaties voor de clubs”

Vanaf 14 februari zouden de resterende partijen van de heenronde worden afgewerkt. Na vijftien speeldagen wordt een eindstand opgemaakt, worden klimmers en dalers aangeduid, maar worden geen eindronden gespeeld. Kurt Vandeputte van tweedenationaler KSV Oudenaarde hoopt dat er dit seizoen nog wordt gevoetbald. Alleen vraagt hij zich af hoe dat te financieren. “De voorbije maanden werden drie werkgroepen gevormd”, verduidelijkt de Oudenaardse preses. “Er werden enkele video-conferenties gehouden, maar met de aanbevelingen die werden geopperd hield Voetbal Vlaanderen geen rekening. Het is beter dat Guido Vandenabeele, ik en de bestuursleden van andere clubs daar geen tijd meer in steken. Aan een eventuele heropstart van de competitie verbinden wij vier voorwaarden: vierhonderd toeschouwers moeten de matchen kunnen bijwonen, kantines moeten open zijn, kleedkamers en douches moeten gebruikt kunnen worden, eetfestijnen of verkoopacties moeten mogelijk zijn. Voor 31 januari mogen wij in Oudenaarde geen acties opzetten. Het mag niet van de stad. We zitten al maanden zonder inkomsten, maar zodra trainingen en matchen hernemen moeten we spelers en trainers betalen. Stel dat wij in de resterende elf matchen van het seizoen zestig procent van de punten pakken weet ik niet hoe we dat gaan betalen. Het ziet er niet naar uit dat we de kantine de volgende maanden mogen openen.”