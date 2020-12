Kurt Van De Paar is bijna een maand trainer van KVK Beringen, maar hij kon nog geen training leiden: “Hopelijk januari, misschien februari of helemaal niet meer”

Kurt Van De Paar volgde begin november Nordine Barka op als trainer van KVK Beringen. De derdenationaler haalde met Van De Paar een ervaren coach en een geboren Beringenaar in huis. “Ik speelde nooit voor Beringen, wel voor Paal, maar ik ben inderdaad een jongen uit de buurt”, reageert hij. “Ik hoop dat we na Nieuwjaar snel weer aan de slag kunnen. Wanneer? Hopelijk januari, misschien februari of helemaal niet meer. Ja, die kans bestaat ook.”

Van De Paar trok al op jonge leeftijd naar Brussel waar hij op zijn achttiende debuteerde in de eerste ploeg van Anderlecht. In een wedstrijd tegen Racing Genk. Daarna speelde hij onder meer nog voor het Nederlandse Twente en het Turkse Trabzonspor. “Ik ben Beringen nooit uit het oog verloren. Mijn ouders wonen trouwens nog altijd in Paal, ik ben er dus heel vaak geweest”, vertelt Van De Paar die zijn actieve loopbaan beëindigde bij Wezel waar hij in 2016 trainer werd. Hij bleef er drie seizoenen om daarna bij Averbode-Okselaar aan de slag te gaan. Die ploeg verliet hij enkele weken geleden om bij Beringen aan de slag te gaan.

Duimen voor januari

“Ik zag de ploeg aan het werk in de wedstrijd tegen Mechelen, daarna viel het stil. Ik ben intussen aangesteld en voorgesteld als trainer, maar voorlopig heb ik nog geen enkele training geleid. Het zag er even naar uit dat wij deze maand weer konden trainen, maar dat verhaal gaat ook niet door. Het is nu duimen voor januari zeker? Let op, ik heb begrip voor de situatie. Voetbal wordt wel eens de belangrijkste bijzaak van de wereld genoemd, vandaag blijkt dat ook zo te zijn (lacht). Het is voor niemand gemakkelijk. De spelers willen spelen en ik wil trainen. Intussen is iedereen de situatie wel gewoon.”

Graag een volledige campagne

Of er nog een vervolg van de competitie komt en hoe die er dan zal uitzien, is ook voor Van De Paar niet duidelijk. “Ik heb al verschillende scenario’s gehoord: een halve competitie, in poules of nog alles afwerken. Mijn voorkeur gaat naar een volledige kalender. Wij hebben op dit moment amper twee punten, een halve campagne is niet meteen de beste keuze voor ons. Met een volwaardige kalender krijgen we de ruimte om in te lopen, al hoop ik wel dat we er meteen staan.”