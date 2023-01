Kurt Remen gaat met leider Berg en Dal op bezoek bij rode lantaarn: “Herselt heeft niks meer te verliezen”

Voetbal eerste provincialeIn eerste provinciale staat zaterdagavond het duel tussen Herselt en Berg en Dal op het programma. Voor de bezoekers uit Meerhout een duel dat ze, in de strijd voor de eerste plaats, niet uit handen mogen geven. Anderzijds is dit voor de thuisploeg, die het moet stellen met twee punten, een enige kans om zich in de kijker te voetballen.

Voor de spelers van Berg en Dal bleef de winterstop tot een minimum beperkt. Uitgerekend op de laatste speeldag van het kalenderjaar incasseerde de Meerhoutse formatie tegen De Kempen zijn eerste nederlaag van het seizoen.

“Je weet dat dat vroeg of laat eens zal gebeuren”, zegt Kurt Remen. “De Kempen is een ploeg waarin behoorlijk wat talent aanwezig is. Voor ons waren de omstandigheden en het bevroren veld niet echt ideaal. Meteen is dat gegeven van de baan. Uiteindelijk is dat een gespreksonderwerp dat blijft aanslepen. Ook vorig jaar zijn we lang ongeslagen gebleven.”

Reactie

Berg en Dal kreeg vrij snel de gelegenheid om zich te herpakken. Het plaatste zich nog voor de jaarwisseling voor de halve finale van de beker van Antwerpen, en won vorige week het uitgestelde duel op het veld van ‘s Gravenwezel-Schilde. Waardoor het nu een bonus van twee punten heeft op het sterke Berlaar Heikant. “De ploegen die bovenaan het klassement staan, verdienen er hun plek. Het is duidelijk dat het nog een lange strijd zal worden. Het is belangrijk om er elke week te staan. Iedereen verwacht dat we zaterdagavond in Herselt vlot de drie punten gaan pakken. We hebben een groep met voldoende ervaring, die beseft dat we daar alleen maar kunnen verliezen. Daar schuilt het gevaar.”

Kwetsuur

Kurt Remen moest, omwille van een spierscheur in de hamstrings, een deel van de heenronde missen. Intussen heeft hij zijn plaats in de defensie weer ingenomen.

“Het was een scheur van vijf centimeters, waardoor ik evenveel weken aan de kant heb gezeten. Op dit moment ben ik weer helemaal fit. Het is alleszins de bedoeling om nog even door te gaan. Een termijn ga ik er niet op kleven, maar ik maak deel uit van een club die zijn ambities niet onder stoelen of banken steekt.”