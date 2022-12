Kurt Gessner wil met Krijnen Malle hoger mikken: “Trainingsarbeid moet op termijn omhoog”

Futsal eerste nationaleDit weekend moest Krijnen Malle in eigen huis met 3-6 het onderspit delven. Gezien de rangschikking – de Carolo’s staan na negen speeldagen op de derde plaats – is dit verlies niet echt een onverwachte zaak. Het is in principe niet tegen Charleroi dat Malle punten moet pakken, al is men op dat vlak niet in de positie om kieskeurig te zijn.

Na een degelijke start pakt Krijnen Malle de laatste weken nog moeilijk punten. De recente nul op twaalf hebben ervoor gezorgd dat de ploeg is afgegleden naar de tiende plaats in de rangschikking. Acuut degradatiegevaar is er nog niet, maar de marge is wel flinterdun. Er zal door het failliet van Borgloon slechts één daler zijn. Momenteel behaalde Pibo Bilzen nog maar één punt. Toch is het niet al kommer en kwel voor de Mallenaren. In een aantal matchen speelden men goed mee en het bekerverhaal oogt fraai. Malle staat in de kwartfinale. Daarin zal men het eind december trouwens opnieuw opnemen tegen datzelfde Charleroi.

Aantal trainingen

Wie onderaan staat en vooruit wil kijken, moet naar oorzaken en remediëringen zoeken. Dat doet coach Kurt Gessner dan ook. “Een aantal factoren spelen een rol. Vooreerst is er het aantal trainingen. Enkele weken geleden verloren we tegen Moeskroen (5-7, red.). Die ploeg is niet sterker dan Malle, maar ze won wel. Ik hoor dan dat Moeskroen drie keer per week traint. Wij trainen slechts één keer per week. Uiteraard gaat het er bij Moeskroen dan intensiever aan toe. De trainingsarbeid moet op termijn omhoog. Op langere termijn zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Het behoud is onze eerste doelstelling. Of de achtste plaats (die recht geeft op deelname aan de eindronde, red.) realistisch is? Op dit moment ben ik daar niet mee bezig. Ploegen als Bilzen, Hasselt en Hamme zijn onze rechtstreekse concurrenten. In Hamme kan men echter beschikken over een aantal profspelers.”

Scorend vermogen

Kurt Gessner wijst naar een ander werkpunt: het scorend vermogen. “Nieuwkomer Anas Bouzerda vindt steeds vlotter de weg naar doel, maar bij de andere spelers moet het scorend vermogen naar omhoog. We voetballen met zijn allen wel vaak goed. Tegen een topclub als Antwerpen bijvoorbeeld speelden we een heel sterke eerste helft, maar dat was niet voldoende. Ook de in bekermatch tegen Hamme kenden we een furieuze start, maar was er nadien een terugval. Toen liep het verhaal wel goed af. We sluiten de competitie voor de winterstop af met een verplaatsing naar Herentals. Dat is een mooie derby voor de winterstop.”

