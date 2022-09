Kurt Gessner trekt met Krijnen Malle naar RSCA: “Bouwen op tweede helft van vorig seizoen”

Coach Kurt Gessner stelt dat er in één jaar tijd al veel ten goede veranderd is. “Vooreerst was het aantrekken van een sportief manager een noodzaak. Tim Vergauwen heeft deze zomer die taak op zich genomen. In feite is hij mijn baas geworden. Tim moet ervoor zorgen dat alles naast het veld in goede banen wordt geleid. Hij heeft als speler veel ervaring opgedaan. Pakweg vijftien jaar geleden stonden we nog samen op het terrein in Antwerpen. Ook bij de nationale ploeg waren we ooit ploegmakkers. We hebben vorige winter kunnen ervaren dat de regels wat aangescherpt mochten worden. Dat is intussen gebeurd. Er is voor iedereen duidelijkheid gekomen.”

Spelersgroep

Vorige winter onderging de spelersgroep van Malle gedeeltelijk een metamorfose. De nieuwe spelers konden zich snel inwerken. Kurt Gessner bevestigt. “We moeten bouwen op de tweede helft van vorig seizoen. Die was goed. We klommen uit de degradatiezone en konden ons relatief vlot redden. Deze zomer hebben we nog twee versterkingen in huis gehaald. Anas Bouzerda kwam over van Lier. Chrefrino Eind is een Nederlander die vorig seizoen in eigen land in tweede klasse actief was. Momenteel moet hij nog wennen aan de overstap van tweede naar eerste klasse, maar dat komt wel goed. Als pivot moet hij mee voor scorend vermogen zorgen.”

Doelstellingen

Wat verwacht men in Malle van de komende campagne? Kurt Gessner blikt vooruit. “We moeten gaan voor de top acht, al wordt de concurrentie zwaar. Dat houdt in dat we de play-offs mogen spelen. Het komt er voor ons zeker op aan om weg te blijven uit de degradatiezone. De vier op zes in de eerste twee matchen was niet slecht, al had ik graag het maximum gehaald. Borgloon en Bilzen zijn immers rechtstreekse concurrenten. Nieuwkomer Hamme kon moeilijk ingeschat worden. Nu volgt een zware verplaatsing naar Anderlecht.”

